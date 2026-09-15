Bagnaia e il fuorionda con Di Giannantonio. Sempre più ai ferri corti con Ducati

In un dialogo catturato da Dazn Spagna dopo la gara di Misano Bagnaia parla con Di Giannantonio delle sue difficoltà tecniche. Ecco cosa si sono detti i due al tv set dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini
In un momento di evidente sofferenza tecnica e di feeling con la Ducati, l'immagine più emblematica dello stato d'animo di Pecco Bagnaia arriva direttamente da un dialogo al termine della gara di Misano con Di Giannantonio. Un fuorionda catturato da Dazn Spagna e circolato nelle ultime ore sui social. "Ti dico solo che soft o media non mi fa differenza all’anteriore, sono completamente uguali. È come se tirassi la frizione appena inizi a frenare", si sfoga Bagnaia. Di Giannantonio a quel punto gli propone di dare un'occhiata o persino di testare le propria mappature — definite dallo stesso Diggia come basiche — per cercare di ritrovare le sensazioni perdute all'anteriore. La replica di Pecco: "Metto quello che mi dicono loro". E poi, riferendosi alla specifica soluzione indicata dal collega: "Quello non me lo fanno fare…".
La trascrizione del dialogo Bagnaia-Diggia
Di Giannantonio: "Come è possibile?"
Bagnaia: "Eh... praticamente frenare con la frizione tirata".
Di Giannantonio: "Perché stai usando il cosettino dietro?"
Bagnaia: "Sai che quello è il minimo dei problemi? Io metto quello che mi dicono di usare...".
Di Giannantonio: "Però guardalo che ha funzionato bene".
Bagnaia: "L'ho provato, ho provato tutto... Ti dico solo che per me soft e media non fa differenza davanti, è completamente uguale. E la soft usata della mattina e la soft della qualifica è uguale. Lo stesso grip. E' come se tirassi la frizione appena tocchi i freni".
Di Giannantonio: "Ho capito, però secondo me se metti una configurazione tra virgolette 'normale', abbastanza basica, come la mia secondo me...".
Bagnaia: "Non me lo fanno fare...".
Di Giannantonio: "Alzo le mani".