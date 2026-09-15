Bagnaia e il fuorionda con Di Giannantonio. Sempre più ai ferri corti con Ducati

In un momento di evidente sofferenza tecnica e di feeling con la Ducati , l'immagine più emblematica dello stato d'animo di Pecco Bagnaia arriva direttamente da un dialogo al termine della gara di Misano con Di Giannantonio . Un fuorionda catturato da Dazn Spagna e circolato nelle ultime ore sui social. "Ti dico solo che soft o media non mi fa differenza all’anteriore, sono completamente uguali. È come se tirassi la frizione appena inizi a frenare", si sfoga Bagnaia. Di Giannantonio a quel punto gli propone di dare un'occhiata o persino di testare le propria mappature — definite dallo stesso Diggia come basiche — per cercare di ritrovare le sensazioni perdute all'anteriore. La replica di Pecco: " Metto quello che mi dicono loro ". E poi, riferendosi alla specifica soluzione indicata dal collega: " Quello non me lo fanno fare …".

La trascrizione del dialogo Bagnaia-Diggia

Di Giannantonio: "Come è possibile?"

Bagnaia: "Eh... praticamente frenare con la frizione tirata".

Di Giannantonio: "Perché stai usando il cosettino dietro?"

Bagnaia: "Sai che quello è il minimo dei problemi? Io metto quello che mi dicono di usare...".

Di Giannantonio: "Però guardalo che ha funzionato bene".

Bagnaia: "L'ho provato, ho provato tutto... Ti dico solo che per me soft e media non fa differenza davanti, è completamente uguale. E la soft usata della mattina e la soft della qualifica è uguale. Lo stesso grip. E' come se tirassi la frizione appena tocchi i freni".

Di Giannantonio: "Ho capito, però secondo me se metti una configurazione tra virgolette 'normale', abbastanza basica, come la mia secondo me...".

Bagnaia: "Non me lo fanno fare...".

Di Giannantonio: "Alzo le mani".