Moto2, GP Austria: Salac 1° nelle Pre-qualifiche, Arbolino e Vietti in Q2. RisultatiMOTO2
Salac è stato il più veloce in Pre-qualifica, realizzando anche il nuovo record della pista di Spielberg. Dietro il ceco, Ortolà e Holgado. Quarto Arbolino, anche Vietti (9°) al Q2. Ottavo Gonzalez, leader del Mondiale. Mentre Lunetta (19°) sarà costretto a passare sabato dal Q1. Piqueras e Veijer, caduti nel turno del mattino, dichiarati unfit per il GP. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW
E’ cominciata male la trasferta austriaca di Piqueras e Veijer, caduti nel turno del mattino. Entrambi salteranno il Gran Premio a causa delle fratture riportate: l’olandese alla clavicola sinistra, lo spagnolo alla mano destra. Per Angel è il secondo incidente stagionale dopo quello di Austin (caviglia e femore) di fine marzo.
Salac batte il record della pista
La lotta per il miglio tempo ha visto anteposti Guevara, capace di ritoccare il record per 4 millesimi, e poi Salac, primo con un margine più ampio (sei decimi sotto il vecchio record di Gonzalez, oggi solo ottavo). Per la cronaca Guevara è poi scivolato al quinto posto della graduatoria della pre-qualifica dove non sono mancate altre sorprese.
Il risultato degli italiani
In positivo il quarto tempo di Arbolino, partito forte fin dal mattino (primo in Fp1) e balzato davanti a fine turno al pomeriggio dopo aver girato a lungo in configurazione gara. Con le gomme nuove montate nel finale è venuto fuori anche il giro veloce. Bene anche Vietti, nono, fuori invece dalla top 14, Luca Lunetta, rimasto in diciannovesima posizione, dopo un lungo alla curva quattro, concluso nella ghiaia. La caduta di Baltus è costata al tedesco l’accesso diretto alla Q2; Barry dovrà passare dal Q1 insieme a Garcia, bloccato dalla rottura del motore.