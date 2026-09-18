Salac è stato il più veloce in Pre-qualifica, realizzando anche il nuovo record della pista di Spielberg. Dietro il ceco, Ortolà e Holgado. Quarto Arbolino, anche Vietti (9°) al Q2. Ottavo Gonzalez, leader del Mondiale. Mentre Lunetta (19°) sarà costretto a passare sabato dal Q1. Piqueras e Veijer, caduti nel turno del mattino, dichiarati unfit per il GP. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE