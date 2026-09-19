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Bulega, niente test MotoGP con Ducati in Austria: "Sto bene, ma non voglio correre rischi"

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Il leader del Mondiale Superbike, caduto mercoledì durante la seconda e ultima giornata di test al Mugello con la Ducati 850cc, non scenderà in pista lunedì 21 settembre al Red Bull Ring per i test con le 850cc che vedranno impegnati diversi piloti MotoGP, del presente e anche del futuro. Bulega sta bene ma preferisce non rischiare in vista del round di Cremona (dal 25 al 27 settembre), dove potrebbe già laurearsi campione del mondo

Niente test in Austria per Nicolò Bulega. Il pilota di Aruba Superbike, che nel 2027 correrà in MotoGP con il team VR46, non prenderà parte ai test con la Ducati 850cc in programma al Red Bull Ring lunedì 21 settembre, al termine del GP d'Austria. Il pilota italiano è stato protagonista mercoledì di una caduta al Mugello, sempre durante i test riservati alla 850cc. Gli esami fortunatamente non hanno evidenziato fratture né problemi seri, ma il leader del Mondiale preferisce non correre rischi, anche in vista del prossimo appuntamento del Mondiale delle derivate di serie, in programma a Cremona dal 25 al 27 settembre, dove potrebbe già laurearsi campione del mondo.

"Solo una botta, ci tengo a vincere a Cremona"

La conferma è arrivata dallo stesso Bulega, attraverso un messaggio in diretta Sky durante le prove libere 2 della Moto2. "Sto bene, soltanto una botta. Ma ci tengo a vincere a Cremona e non voglio prendere nessun rischio inutile considerando anche il meteo di questi giorni in Austria", le parole del futuro pilota VR46.

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