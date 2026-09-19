Il leader del Mondiale Superbike, caduto mercoledì durante la seconda e ultima giornata di test al Mugello con la Ducati 850cc, non scenderà in pista lunedì 21 settembre al Red Bull Ring per i test con le 850cc che vedranno impegnati diversi piloti MotoGP, del presente e anche del futuro. Bulega sta bene ma preferisce non rischiare in vista del round di Cremona (dal 25 al 27 settembre), dove potrebbe già laurearsi campione del mondo