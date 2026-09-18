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Marc Marquez: "Acosta al momento è di un'altra categoria in Austria"

DUCATI

Il catalano, leader del Mondiale insieme a Jorge Martin, ha chiuso 4° le Pre-qualifiche, dominate da Acosta. "Finora Pedro è stato di un'altra categoria - ammette Marquez - e non va sottovalutato anche in chiave campionato. Per stargli dietro, dovremo recuperare un po' di velocità". La Ducati in Austria 'indossa' una nuova carcassa, obbligando Marc a uno sforzo extra. "Ho lavorato più del solito - sorride - ma la giornata è finita in crescita e questo mi fa ben sperare"

RISULTATI PRE-QUALIFICHE

 

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