Il catalano, leader del Mondiale insieme a Jorge Martin, ha chiuso 4° le Pre-qualifiche, dominate da Acosta. "Finora Pedro è stato di un'altra categoria - ammette Marquez - e non va sottovalutato anche in chiave campionato. Per stargli dietro, dovremo recuperare un po' di velocità". La Ducati in Austria 'indossa' una nuova carcassa, obbligando Marc a uno sforzo extra. "Ho lavorato più del solito - sorride - ma la giornata è finita in crescita e questo mi fa ben sperare"

RISULTATI PRE-QUALIFICHE