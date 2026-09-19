Moto2, ufficiale il passaggio Escrig-Italtrans

Dopo la trattativa estiva e l'accordo trovato a cavallo della sosta, lo spagnolo e il team hanno finalizzato gli ultimi dettagli confermando di legarsi per il 2027

Álex Escrig correrà con Italtrans e per la prima volta avrà una moto e un team diversi da Forward nel motomondiale.

Il pilota spagnolo è stato corteggiato durante l'estate dalla squadra campione del mondo in carica con Moreira, e aveva già trovato un accordo come riportato da Sky Sport.

Ma adesso tutti i dettagli sono stati sistemati ed è ufficiale: farà coppia con Dani Muñoz.

Il 2026 è stato l'anno della svolta per Escrig, sempre molto veloce e capace di conquistare il primo podio suo e di Forward come telaista.

La prossima sarà la sua quarta stagione in Moto2, dopo aver affrontato qualche disavventura legata agli infortuni nei primi anni.

Per giocarsi le sue carte e puntare al doppio sogno, titolo e salto in MotoGP, ha valutato che la scelta migliore fosse affidarsi a una squadra che ha già vinto due titoli. Confidando in Italtrans, col suo primo cambio di team della carriera nel 2027.