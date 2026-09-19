Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Q1, scatterà 7° davanti a Di Giannantonio. Nel VIDEO gli highlights delle qualifiche con la telecronaca Sky. Alle 15 la Sprint Race, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Settanta millesimi tra il primo e il terzo, meno di un battito di ciglia. Martin davanti a Marquez e Acosta che ha fatto un giro fantastico, era il favorito per la pole position, sembrava inarrivabile, eppure ha dovuto cedere ai due connazionali. Martin ha fatto un giro incredibile e ha firmato la quarta pole sul circuito austriaco, nessuno meglio di lui fin qui. Nemmeno Marquez, fermo a tre, ma Marc è lì di fianco a lui per una sfida che accende il focus sulla lotta al vertice del Mondiale, dove Jorge e il campione della Ducati sono a pari punti.
Bezzecchi dalla 2^ fila, Bagnaia supera lo scoglio Q1
Bezzecchi partirà alle loro spalle, quarto dopo una qualifica che segna un miglioramento rispetto alle prove di venerdì, ma la sensazione che il romagnolo dell’Aprilia abbia fatto un piccolo passo indietro rispetto all’esplosività dimostrata nelle due precedenti gare può essere smentita solo da una buona prestazione in gara. Discorso che potrebbe allargarsi a Bagnaia, che un passo avanti rispetto a venerdì sembra averlo fatto: settimo, dopo il passaggio in Q1 che nelle ultime uscite era sembrato uno scoglio insormontabile. Non è ancora la migliore espressione del pilota che conoscevamo, ma su questa pista Pecco ha vinto due anni fa e potrebbe trovare una spinta diversa, se riuscisse a risolvere almeno una parte dei problemi che lo affliggono.