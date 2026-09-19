Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Q1, scatterà 7° davanti a Di Giannantonio. Nel VIDEO gli highlights delle qualifiche con la telecronaca Sky. Alle 15 la Sprint Race, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Settanta millesimi tra il primo e il terzo, meno di un battito di ciglia. Martin davanti a Marquez e Acosta che ha fatto un giro fantastico, era il favorito per la pole position, sembrava inarrivabile, eppure ha dovuto cedere ai due connazionali. Martin ha fatto un giro incredibile e ha firmato la quarta pole sul circuito austriaco, nessuno meglio di lui fin qui. Nemmeno Marquez, fermo a tre, ma Marc è lì di fianco a lui per una sfida che accende il focus sulla lotta al vertice del Mondiale, dove Jorge e il campione della Ducati sono a pari punti.