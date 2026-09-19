Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Moto2, Deniz Öncü passa a Momoven Rw dal 2027: le news

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il turco torna sulla Kalex dopo una stagione su Boscoscuro. Il Motomondiale corre in Austria: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Deniz Öncü è il primo pilota di Momoven Rw per la prossima stagione. La squadra olandese, molto ambiziosa, ha deciso di puntare sul turco che quindi tornerà su Kalex dopo un anno su Boscoscuro.

 

Per Öncü sarà la quarta stagione Moto2, ma nel 2025, dopo aver ottenuto le sue prime due vittorie nella categoria, ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per la seconda metà del campionato.

 

Rientrato con pochi test, ma sulla Boscoscuro, ha ottenuto finora due ottavi posti come migliori risultati. Per completare il rilancio dopo quello stop forzato ha deciso di affidarsi a Momoven Rw.

 

Il legame tra team e pilota era dunque logico. Da una parte un atleta che ha bisogno di un progetto vincente. Dall'altra un team che punta in alto ma che ha cominciato una riorganizzazione che richiede anche un ricambio normale e strutturale.

 

Ecco come Öncü e Momoven Rw si son trovati. Punteranno al top, insieme, nel 2027.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, ufficiale il passaggio Escrig-Italtrans

mercato piloti

Dopo la trattativa estiva e l'accordo trovato a cavallo della sosta, lo spagnolo e il team hanno...

Moto2, Öncü passa a Momoven Rw dal 2027

mercato piloti

Il turco torna sulla Kalex dopo una stagione su Boscoscuro. Il Motomondiale corre in Austria: il...

Moto3, Rammerstorfer firma per LevelUp MTA

mercato piloti

L'austriaco lascia la Honda di Sic58 per la Ktm, tornando con Tonucci con cui ha già lavorato nel...

MotoGP, gli highlights delle qualifiche in Austria

MotoGp

Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il...

Bulega non rischia: salta test MotoGP in Austria

l'annuncio

Il leader del Mondiale Superbike, caduto mercoledì durante la seconda e ultima giornata di test...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS