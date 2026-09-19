Moto2, Öncü passa a Momoven Rw dal 2027

Il turco torna sulla Kalex dopo una stagione su Boscoscuro. Il Motomondiale corre in Austria: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Deniz Öncü è il primo pilota di Momoven Rw per la prossima stagione. La squadra olandese, molto ambiziosa, ha deciso di puntare sul turco che quindi tornerà su Kalex dopo un anno su Boscoscuro.

Per Öncü sarà la quarta stagione Moto2, ma nel 2025, dopo aver ottenuto le sue prime due vittorie nella categoria, ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per la seconda metà del campionato.

Rientrato con pochi test, ma sulla Boscoscuro, ha ottenuto finora due ottavi posti come migliori risultati. Per completare il rilancio dopo quello stop forzato ha deciso di affidarsi a Momoven Rw.

Il legame tra team e pilota era dunque logico. Da una parte un atleta che ha bisogno di un progetto vincente. Dall'altra un team che punta in alto ma che ha cominciato una riorganizzazione che richiede anche un ricambio normale e strutturale.

Ecco come Öncü e Momoven Rw si son trovati. Punteranno al top, insieme, nel 2027.