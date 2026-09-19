Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Moto3, Rammerstorfer firma per LevelUp MTA per il 2027: le news

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

L'austriaco lascia la Honda di Sic58 per la Ktm, tornando con Tonucci con cui ha già lavorato nel JuniorGp

Leo Rammerstorfer completa lo schieramento LevelUp MTA per il 2027, e sarà compagno di Beñat Fernández. La squadra italiana si affida dunque a due piloti diversi rispetto agli attuali per l'anno prossimo, sostituendo sia Matteo Bertelle che Joel Esteban.

 

Rammerstorfer sarà al suo secondo anno nel Mondiale, dopo il debutto in questa stagione con Sic58 Squadra Corse. Il legame dell'austriaco con LevelUp MTA e con la Ktm non è però una novità. Rammerstorfer infatti ci ha già corso nel JuniorGp.

 

Dopo un anno separati, Rammerstorfer e LevelUp MTA tornano quindi insieme, con l'obiettivo, per il pilota, di migliorare il proprio rendimento in gara, anche grazie al supporto del suo nuovo coach rider Jonas Folger.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bulega non rischia: salta test MotoGP in Austria

l'annuncio

Il leader del Mondiale Superbike, caduto mercoledì durante la seconda e ultima giornata di test...

GP Austria show: pole dalle 10.50, Sprint alle 15

motogp su sky

La guida completa al GP d'Austria MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a...

Marquez: "Acosta a oggi è di un’altra categoria"

DUCATI

Il catalano, leader del Mondiale insieme a Jorge Martin, ha chiuso 4° le Pre-qualifiche, dominate...

Bagnaia: "Il problema è il grip, come sempre"

18° tempo

Altro venerdì difficile per Pecco Bagnaia, che anche in Austria continua a lamentare problemi di...

Martin: "Braccio? Non ho sofferto ma è incognita"

aprilia

Jorge Martin (5° nelle Pre-qualifiche) commenta il venerdì di Spielberg, a partire dalle...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS