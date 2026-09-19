Leo Rammerstorfer completa lo schieramento LevelUp MTA per il 2027, e sarà compagno di Beñat Fernández. La squadra italiana si affida dunque a due piloti diversi rispetto agli attuali per l'anno prossimo, sostituendo sia Matteo Bertelle che Joel Esteban.

Rammerstorfer sarà al suo secondo anno nel Mondiale, dopo il debutto in questa stagione con Sic58 Squadra Corse. Il legame dell'austriaco con LevelUp MTA e con la Ktm non è però una novità. Rammerstorfer infatti ci ha già corso nel JuniorGp.

Dopo un anno separati, Rammerstorfer e LevelUp MTA tornano quindi insieme, con l'obiettivo, per il pilota, di migliorare il proprio rendimento in gara, anche grazie al supporto del suo nuovo coach rider Jonas Folger.