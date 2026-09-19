Moto2, accordo chiuso tra Forward e Huertas

Adesso è ufficiale, Adrián Huertas correrà con Forward dal 2027, sostituendo Escrig in una sorta di scambio piloti. Nel sabato di Spielberg infatti è prima arrivata l'ufficialità dell'accordo tra Italtrans ed Escrig, e poi, in serata, quella del percorso inverso intrapreso per il futuro da Huertas.

Due volte campione del mondo, in Supersport 300 e Supersport, Huertas ha passato due anni in Moto2 con Italtrans, soffrendo all'inizio l'adattamento alla categoria ma ottenendo numerosi piazzamenti a punti nella seconda stagione.

Dopo aver partecipato al test di Aragón con i prototipi Moto2 2027 con nuovo motore Triumph insieme a Forward, Huertas ha finalizzato l'accordo e adesso è fatta.

La sua carriera continua con Forward, che punta su Huertas per continuare a migliorare e riuscire a lottare costantemente per risultati top come quelli di Escrig nel 2026.