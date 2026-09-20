Marco Bezzecchi ha commentato a Sky Sport il 3° posto nel GP Austria: "Sono contento, è stata una bellissima gara. Sono partito molto forte ma oggettivamente ne avevo un po' di meno. Venerdì non eravamo così vicini. Abbiamo lavorato molto bene: ho cercato di vedere qualsiasi dettaglio sia della guida che della moto, da tutti, non solo dai compagni di marca. Mi fuma la testa...". Nel VIDEO l'intervista integrale

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