Bulega campione Superbike, le FOTO più belle della festa dopo la vittoria
Nicolò Bulega chiude al secondo posto Gara 2 a Cremona e si laurea matematicamente campione del mondo Superbike 2026! Dall'esultanza sul traguardo alla premiazione sul podio, passando per le lacrime in parco chiuso e la tuta speciale d'oro. Rivivi i momenti più memorabili della festa attraverso le FOTO migliori
BULEGA CAMPIONE: ULTIMO GIRO - CARRIERA - HIGHLIGHTS - INTERVISTA - PODIO
- Bulega taglia il traguardo in Gara 2 a Cremona e diventa ufficialmente campione del mondo Superbike 2026
- Le congratulazioni dei rivali nel giro di rientro
- Bulega ferma la sua Ducati e scende ad esultare vicino ai tifosi
- L'abbraccio con la fidanzata Camilla
- 'Bulegas' applaudito dalla tribuna di Cremona
- E' il momento di cambiare la tuta...
- E indossare l'oro del campione
- La gioia di Bulega davanti ai tifosi di casa
- Non può mancare il burnout dopo la vittoria
- Il rientro al parco chiuso tra la folla in festa
- L'abbraccio con il direttore generale Ducati Corse Luigi Dall'Igna
- Non mancano le lacrime di commozione
- E con il resto del team
- La festa di tutta la Ducati
- La Panigale V4 R con il nuovo numero 1
- Bulega acclamato dai tifosi mentre si dirige verso il podio
- Il podio di Cremona con il vincitore di Gara 2 Iker Lecuona e il terzo classificato Yari Montella
- La doccia di champagne dopo la premiazione della gara
- Bulega solleva il trofeo di campione Superbike
- Il team al completo per festeggiare una stagione da record