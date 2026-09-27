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Bulega campione Superbike, le FOTO più belle della festa dopo la vittoria

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Nicolò Bulega chiude al secondo posto Gara 2 a Cremona e si laurea matematicamente campione del mondo Superbike 2026! Dall'esultanza sul traguardo alla premiazione sul podio, passando per le lacrime in parco chiuso e la tuta speciale d'oro. Rivivi i momenti più memorabili della festa attraverso le FOTO migliori

BULEGA CAMPIONE: ULTIMO GIRO - CARRIERA - HIGHLIGHTS - INTERVISTA - PODIO

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