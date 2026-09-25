Calendario MotoGP 2027, tutte le gare del Mondiale: date e circuiti
Svelato il calendario MotoGP 2027, il primo della nuova era delle 850cc. La stagione, tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW, sarà caratterizzata dalla rivoluzione regolamentare e da quella in griglia piloti, dove vedremo diversi stravolgimenti. Non cambia invece il GP inaugurale (Thailandia) e quello finale (Valencia). Due le novità: torna l'Argentina (si corre a Buenos Aires), debutto assoluto per il circuito cittadino di Adelaide (che rimpiazza Phillip Island)
VERSO IL 2027: PILOTI - REGOLAMENTO
- 5-7 marzo
- 12-14 marzo
- 2-4 aprile
- 9-11 aprile
*soggetto a omologazione
- 23-25 aprile
- 7-9 maggio
- 14-16 maggio
- 28-30 maggio
- 11-13 giugno
- 25-27 giugno
- 9-11 luglio
- 16-18 luglio
- 13-15 agosto
- 27-29 agosto
- 10-12 settembre
- 17-19 settembre
- 1-3 ottobre
- 15-17 ottobre
- 22-24 ottobre
- 29-31 ottobre
- 12-14 novembre
*soggetto a omologazione
- 26-28 novembre