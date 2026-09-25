Svelato il calendario MotoGP 2027, il primo della nuova era delle 850cc. La stagione, tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW, sarà caratterizzata dalla rivoluzione regolamentare e da quella in griglia piloti, dove vedremo diversi stravolgimenti. Non cambia invece il GP inaugurale (Thailandia) e quello finale (Valencia). Due le novità: torna l'Argentina (si corre a Buenos Aires), debutto assoluto per il circuito cittadino di Adelaide (che rimpiazza Phillip Island)

VERSO IL 2027: PILOTI - REGOLAMENTO