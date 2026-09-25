Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Calendario MotoGP 2027, tutte le gare del Mondiale: date e circuiti

live su sky fotogallery
23 foto

Svelato il calendario MotoGP 2027, il primo della nuova era delle 850cc. La stagione, tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW, sarà caratterizzata dalla rivoluzione regolamentare e da quella in griglia piloti, dove vedremo diversi stravolgimenti. Non cambia invece il GP inaugurale (Thailandia) e quello finale (Valencia). Due le novità: torna l'Argentina (si corre a Buenos Aires), debutto assoluto per il circuito cittadino di Adelaide (che rimpiazza Phillip Island)

VERSO IL 2027: PILOTI - REGOLAMENTO

ALTRE FOTOGALLERY

Bulega vede il titolo: campione a Cremona se...

superbike

Nicolò Bulega vede il titolo Superbike: nel round di Cremona (in programma dal 25 al 27...

6 foto

La MotoGP va in Asia e Australia: gli orari su Sky

la guida

La MotoGP si prepara al suo tour fuori dai confini europei, con una serie di gare che potrebbero...

5 foto

La MotoGP saluta l'Europa: next stop... Giappone

2-4 ottobre

La MotoGP saluta per il momento l'Europa: a inizio ottobre si va a Motegi, prima tappa del tour...

22 foto

MotoGP, la classifica dopo il GP Austria

MotoGp

Jorge Martin chiude al 2° posto il GP Austria e prende margine in classifica su Marc Marquez (5°...

26 foto

Gran finale in Austria: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

A Spielberg è il giorno delle gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Dopo la pole e la...

28 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGP, rinnovo Gp Mugello fino al 2031

    GP D'ITALIA

    Ufficializzato l’accordo che permette al Mugello di confermarsi tappa di riferimento della...

    Bulega: "Non è vero che la 850cc è fatta per me"

    verso il 2027

    Il pilota Ducati Aruba, che il prossimo anno correrà in MotoGP con il team VR46, ha risposto a...

    MotoGP a Portimao fino al 2029: rinnovo ufficiale

    gp portogallo

    MotoGP sulle 'montagne russe' almeno fino al 2029: è ufficiale il rinnovo col circuito roller...