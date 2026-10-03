Bagnaia: "La gomma si è surriscaldata, quando non hai grip può succedere"ritirato
Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Motegi: il torinese, che era comunque fuori dalla top ten dopo essere partito 13°, è stato fermato da un forte degrado dello pneumatico posteriore
Vederti arrivare con la gomma in quelle condizioni, insomma, ci ha fatto venire un po'...
"Situazione difficile, purtroppo c'è l'asfalto nuovo e non sapevamo cosa ci saremmo potuti aspettare dalla gomma dietro. Abbiamo cercato di scegliere quella che avrebbe potuto essere il compromesso migliore, però purtroppo con la mancanza di grip tendi a scaldare di più la gomma e possono succedere queste cose qua. Però, in generale, dobbiamo lavorare, cercare di fare un altro step domani, un altro nella direzione di trovare più di grip e magari riusciremo a a fare un po' meglio".
Quel problema lì che hai avuto tu, ce l'hanno avuto anche altri piloti? Ti si è presentato nel finale? Fino a lì com'era andata? Soffrivi mancanza di grip per quello?
"Nella parte centrale sentivo una mancanza di grip, però quando sei in gara in scia le gomme tendono a scaldarsi di più, quindi poteva anche essere per quello. Verso il sesto giro ho iniziato ad avere molte vibrazioni negli ingressi e questo ha provocato poi che si scaldasse sempre di più, perché per cercare di non farla vibrare cercavo di usare più il freno dietro e questo ha avuto sempre più conseguenze sul girare".
"Da metà gara ho sentito una gran vibrazione"
"Abbiamo fatto un piccolo passo avanti tra ieri e oggi - ha commentato Bagnaia nel media scrum- . Il problema principale continua a essere la mancanza di grip. Ho fatto il massimo. In qualifica ho spinto tanto e speravo di riuscire a entrare in Q2. Purtroppo nell'ultimo tentativo sono arrivato lungo all'ultima chicane e ho perso l'occasione". Sulla Sprint: "La partenza è stata normale. Poteva esserci la possibilità di arrivare 9° e prendere un punto, avevo davanti Marini e Quartararo e secondo me era un obiettivo fattibile. Purtroppo da metà gara in avanti ho iniziato ad avvertire una gran vibrazione e alla fine ho dovuto mollare totalmente". Sul problema alla gomma: "Nel mio caso è dovuto al fatto che mi manca grip e quando accelero la gomma tende a scivolare tanto, surriscaldarsi e questo causa problemi alla gomma".