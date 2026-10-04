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Martin: "Con Marc Marquez non puoi sbagliare. Un privilegio lottare per il titolo"

il leader

Martin ha commentato su Sky il secondo posto di Motegi: "Sono contento, ho guidato molto bene. Con Marc non puoi fare nessun errore, oggi ho dovuto gestire cose che erano un po' fuori dal mio controllo. Ho spinto fino all'ultimo giro ma aveva qualcosa in più, un bel 2° posto con cui proseguiamo la lotta. Per me è un privilegio lottare con Marquez a questo punto del campionato, pensando a dov'ero un anno fa. Mi piacerebbe vincere ogni gara ma a volte non si può, sto lottando con i migliori"

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