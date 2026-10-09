Pavesio: "Nuovo format? Gomme contingentate, i time attack saranno gli stessi di oggi"

Il nuovo format dei weekend in MotoGP dal 2027 è uno dei temi principali del weekend di Mandalika. Anche Paolo Pavesio ha voluto esprimere il suo parere in diretta a Sky Sport. Così il Mananing Director di Yamaha Racing: "Io vedo il cambiamento in maniera positiva: non è una rivoluzione, è un'evoluzione di qualcosa che di fatto c'era già. Nel format attuale, il venerdì facciamo già una Pre-qualifica. Magari per i piloti di vertice non è così importante, ma per una buona parte della griglia è già una sliding door pesante, perché rimanere fuori dal Q2 ti porta a spingere subito, si fa una qualifica durante una prova libera. Il ragionamento che io condivido è stato il seguente: la facciamo diventare in 15 minuti una qualifica vera e propria. Vincoliamo questa qualifica solo alla Sprint, che diventa una gara che sportivamente ha un inizio e una fine con la sua qualifica, e poi facciamo Q1 e Q2. È un format che assomiglia alla Formula 1, un po' più facile da capire. Rispetto al tema però della sicurezza dei piloti, alla fine il rischio è determinato dal numero di volte che provi un time attack, e quindi si sta lavorando sul numero di gomme che saranno disponibili. Contingentando il numero di pneumatici nelle tre sessioni di qualifica, l'obiettivo è arrivare ad avere il numero di time attack che vengono fatti oggi".

Approfondimento MotoGP, come cambierà il weekend di gara a partire dal 2027