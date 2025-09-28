A distanza di 6 anni dall'ultima volta, Marc Marquez torna sul tetto del mondo. Lo spagnolo, dopo una stagione dominata, si è laureato aritmeticamente campione del mondo MotoGP al termine del weekend in Giappone. Marquez sale a quota 9 Mondiali (in tutte le classi) ed eguaglia Valentino Rossi. Ma il primo posto di Giacomo Agostini è ancora distante... Di seguito la classifica dei piloti che hanno vinto più titoli nel Motomondiale

MARC MAR9UEZ: LO SPECIALE