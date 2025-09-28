I piloti con più titoli vinti nel Motomondiale: Marc Marquez eguaglia Rossi
A distanza di 6 anni dall'ultima volta, Marc Marquez torna sul tetto del mondo. Lo spagnolo, dopo una stagione dominata, si è laureato aritmeticamente campione del mondo MotoGP al termine del weekend in Giappone. Marquez sale a quota 9 Mondiali (in tutte le classi) ed eguaglia Valentino Rossi. Ma il primo posto di Giacomo Agostini è ancora distante... Di seguito la classifica dei piloti che hanno vinto più titoli nel Motomondiale
- 1) Giacomo Agostini: 8
- 2) Valentino Rossi: 7
- 2) Marc Marquez: 7
- 4) Mick Doohan: 5
- 5) Geoff Duke: 4
- 5) Mike Hailwood: 4
- 5) Eddie Lawson: 4
- 5) John Surtees: 4
- 9) Jorge Lorenzo: 3
- 9) Wayne Rainey: 3
- 9) Kenny Roberts: 3
- 12) Umberto Masetti: 2
- 12) Phil Read: 2
- 12) Barry Sheene: 2
- 12) Freddie Spencer: 2
- 12) Casey Stoner: 2
- 12) Francesco Bagnaia: 2
- 18) Alex Crivillé: 1
- 18) Wayne Gardner: 1
- 18) Leslie Graham: 1
- 18) Nicky Hayden: 1
- 18) Gary Hocking: 1
- 18) Libero Liberati: 1
- 18) Marco Lucchinelli: 1
- 18) Kenny Roberts Jr: 1
- 18) Kevin Schwantz: 1
- 18) Franco Uncini: 1
- 18) Joan Mir: 1
- 18) Fabio Quartararo: 1
- 18) Jorge Martin: 1