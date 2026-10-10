MotoGP, gli highlights della Sprint di Mandalika

Marc Marquez approfitta dell'incidente al via Bezzecchi-Raul Fernandez e dei problemi di pressione gomme di Martin (costretto ad accodarsi al ducatista quando era leader) e vince la Sprint Race del Gran Premio d'Indonesia. Il nove volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a +4 su Jorge (quarto al traguardo). Bez, invece, sempre più lontano a -59. Sul podio anche Ogura e Di Giannantonio. Domenica gara lunga alle 9, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA

Vince Marc Marquez, una Sprint indigesta per Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Sembrava una gara segnata per il campione del mondo, che con questo successo balza in testa al Mondiale, quattro punti in più del connazionale dell’Aprilia. "Ho dato tutto per recuperare Martin ma ho dovuto gestire la pressione delle gomme", ha spiegato il catalano. Dopo la super qualifica di Fernandez (prima pole in MotoGP ) davanti a Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati sulla carta sembrava destinato a inseguire, relegato in seconda fila dopo le schermaglie con Martin, marcato stretto per innervosirlo in Q2.

L'incidente al via Bezzecchi-Fernandez Ma al via, veloce come un falco, il campione del mondo si è infilato tra Di Giannantonio, che scattava dalla terza casella, e Bezzecchi, costretto ad allargare e scivolato alla prima curva, coinvolgendo nella caduta anche Fernandez. Martin altrettanto reattivo ne ha approfittato per portarsi in testa, trovando subito un buon ritmo che gli ha fatto guadagnare quasi un secondo di vantaggio in pochi giri.