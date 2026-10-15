Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bulega: "Con Valentino Rossi non ci siamo mai persi, mi scrisse 2 anni fa di tornare"

a 'gpone'

In un'intervista GpOne il campione del mondo Superbike parla del futuro (dal 2027 sarà in MotoGP con VR46) e del rapporto con Valentino Rossi

SBK, GUIDA AL WEEKEND DI JEREZ SU SKY

"Torna!". Valentino Rossi aveva già scritto due anni fa a Nicolò Bulega, una sorta di antipasto per il ritorno del "figliol prodigo" nel team VR46 ufficializzato poi quest'anno in vista del 2027. A rivelarlo è stato lo stesso campione del mondo Superbike, in un'intervista rilasciata a GpOne alla vigilia del round di Jerez. "Ci siamo sempre sentiti. È una bella storia, perché professionalmente ci eravamo separati nel 2019: io non riuscivo a ottenere risultati e loro non trovavano il modo di aiutarmi a raggiungerli. Ma dal punto di vista umano ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vale. Mi ha scritto quando ho vinto in Supersport e anche dopo la mia prima vittoria in Sbk. Non ci siamo mai persi. Ero tornato ad allenarmi al Ranch già due anni fa, quando non pensavamo minimamente che avremmo corso insieme l'anno successivo. Sono contento che avremo questa seconda chance per tornare insieme e provare a fare bene. Io sono cambiato e maturato molto negli ultimi anni. Abbiamo il potenziale per fare bene".

"Potevo andare in Ktm. Nessun vantaggio per il mio ruolo di tester"

Bulega ha parlato anche delle settimane di trattative per il grande salto in MotoGP: "La possibilità di andare in Ktm c'è stata, il mio manager aveva incontrato alcuni dirigenti. C'è stata anche una possibilità, forse più limitata, con Aprilia. Io, però, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto continuare con Ducati, era il mio più grande desiderio". Poi sulle polemiche per il suo ruolo di tester con Borgo Panigale: "Non penso di avere tutto questo vantaggio. Quest'anno ho continuato a saltare tra Superbike e MotoGP e cambiare continuamente non è facile. Quando lavori con il test team non sali in sella e chiedi di realizzare una moto su misura per te. Ti vengono proposte soluzioni già sviluppate e devi valutare se funzionano o no. La moto non è stata costruita sulle mie esigenze, come ha detto qualcuno".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Il podio di Franco Bragagna - 23^ puntata

VODCAST

Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...

Aldeguer operato alla mano destra: "Pilota ok"

MotoGp

Fermin Aldeguer è stato operato con successo alla mano destra, dopo la frattura rimediata...

Biaggi: "Lotta mondiale? Bez ha sciupato troppo"

lotta mondiale

Il brand ambassador Aprilia analizza il momento di Marco Bezzecchi, tornato al successo in...

Moto2, Momoven Rw tra Sasaki, Orradre e Pawelec

moto2

La squadra olandese valuta la promozione del suo pilota del MotoJunior o la conferma del...

Bulega vince Gara 2 a Estoril: è record di punti

superbike

Nicolò Bulega vince anche Gara 2 a Estoril, conquista il suo 29° successo stagionale, ma...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS