Bulega: "Con Valentino Rossi non ci siamo mai persi, mi scrisse 2 anni fa di tornare"a 'gpone'
In un'intervista GpOne il campione del mondo Superbike parla del futuro (dal 2027 sarà in MotoGP con VR46) e del rapporto con Valentino Rossi
"Torna!". Valentino Rossi aveva già scritto due anni fa a Nicolò Bulega, una sorta di antipasto per il ritorno del "figliol prodigo" nel team VR46 ufficializzato poi quest'anno in vista del 2027. A rivelarlo è stato lo stesso campione del mondo Superbike, in un'intervista rilasciata a GpOne alla vigilia del round di Jerez. "Ci siamo sempre sentiti. È una bella storia, perché professionalmente ci eravamo separati nel 2019: io non riuscivo a ottenere risultati e loro non trovavano il modo di aiutarmi a raggiungerli. Ma dal punto di vista umano ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vale. Mi ha scritto quando ho vinto in Supersport e anche dopo la mia prima vittoria in Sbk. Non ci siamo mai persi. Ero tornato ad allenarmi al Ranch già due anni fa, quando non pensavamo minimamente che avremmo corso insieme l'anno successivo. Sono contento che avremo questa seconda chance per tornare insieme e provare a fare bene. Io sono cambiato e maturato molto negli ultimi anni. Abbiamo il potenziale per fare bene".
"Potevo andare in Ktm. Nessun vantaggio per il mio ruolo di tester"
Bulega ha parlato anche delle settimane di trattative per il grande salto in MotoGP: "La possibilità di andare in Ktm c'è stata, il mio manager aveva incontrato alcuni dirigenti. C'è stata anche una possibilità, forse più limitata, con Aprilia. Io, però, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto continuare con Ducati, era il mio più grande desiderio". Poi sulle polemiche per il suo ruolo di tester con Borgo Panigale: "Non penso di avere tutto questo vantaggio. Quest'anno ho continuato a saltare tra Superbike e MotoGP e cambiare continuamente non è facile. Quando lavori con il test team non sali in sella e chiedi di realizzare una moto su misura per te. Ti vengono proposte soluzioni già sviluppate e devi valutare se funzionano o no. La moto non è stata costruita sulle mie esigenze, come ha detto qualcuno".