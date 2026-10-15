Bulega: "Con Valentino Rossi non ci siamo mai persi, mi scrisse 2 anni fa di tornare"

"Torna!". Valentino Rossi aveva già scritto due anni fa a Nicolò Bulega, una sorta di antipasto per il ritorno del "figliol prodigo" nel team VR46 ufficializzato poi quest'anno in vista del 2027. A rivelarlo è stato lo stesso campione del mondo Superbike, in un'intervista rilasciata a GpOne alla vigilia del round di Jerez. "Ci siamo sempre sentiti. È una bella storia, perché professionalmente ci eravamo separati nel 2019: io non riuscivo a ottenere risultati e loro non trovavano il modo di aiutarmi a raggiungerli. Ma dal punto di vista umano ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vale. Mi ha scritto quando ho vinto in Supersport e anche dopo la mia prima vittoria in Sbk. Non ci siamo mai persi. Ero tornato ad allenarmi al Ranch già due anni fa, quando non pensavamo minimamente che avremmo corso insieme l'anno successivo. Sono contento che avremo questa seconda chance per tornare insieme e provare a fare bene. Io sono cambiato e maturato molto negli ultimi anni. Abbiamo il potenziale per fare bene".