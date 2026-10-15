Superbike a Jerez in Spagna: calendario, orari e guida tvround spagna
Ultimo round della stagione 2026 in scena a Jerez, dove non mancano alcuni spunti di interesse tra posizioni in classifica da consolidare e record da stabilire, oltre alla passerella finale per il dominatore della stagione Nicolò Bulega, atteso in MotoGP nel 2027. Tutto il week end LIVE su Sky Sport MotoGP: gara 1 sabato alle 15.30, Superpole Race e gara 2 domenica rispettivamente alle 11 e alle 15.30
La Superbike arriva a Jerez con ancora qualcosa da dire. Assegnate le prime due posizioni a Bulega e Lecuona rispettivamente, il terzo gradino del podio è nelle mani di Montella, che può contare su 53 punti di vantaggio su Alex Lowes (Bimota) quando ne restano 62 da assegnare. Il favorito è chiaramente il pilota del team Barni che dovrà stare comunque in allerta. Scorrendo la classifica, tra il quarto e il settimo ci sono 31 punti: Alex Lowes 237, il fratello Sam a 225 (Ducati Marc VDS), Baldassarri 214 e Bassani 208. I giochi, con ancora tre gare, non sono per nulla fatti e le posizioni in top 10 contano sempre. Ci sarà battaglia. Proseguendo, grande stagione quella di Surra, rookie, che con 3 podi consecutivi è ottavo nel mondiale, con un vantaggio di 19 punti su Gerloff e la Kawasaki indipendente di Puccetti. Chiude la top 10 Bautista, che potrebbe essere alla gara di addio e farà di tutto per farsi rimpiangere.
Ducati dominio totale
Triple crown (e oltre) per la casa italiana in questo pazzesco 2026: mondiale piloti con Bulega a Cremona, primo italiano in sella a una moto di Borgo Panigale, titolo costruttori con un dominio schiacciante con sette moto in top 10 (22esimo alloro mondiale dal 1988 ad oggi), davanti a tutti anche tra i team con Aruba (quinto consecutivo) e per finire miglior pilota indipendente con Montella e il Barni Racing. Tutto quello che si poteva vincere e stato portato con orgoglio a Bologna.
Bulega record dopo record
Ultimo round della stagione e ultime tre gare per Bulega per spostare ancora più avanti una serie di record già stratosferici. Vediamo qualche numero: 46 podi consecutivi (erano 25 quelli di Edwards e Razgatlioglu); 25 vittorie di fila (record); 29 vittorie stagionali quando manca ancora Jerez (è già record, superato Bautista con 27); unico pilota nella storia ad aver vinto il titolo Supersport e Superbike. Crediamo non serva aggiungere altro.
Mercato 2027: Bulega va, arrivano tre ex MotoGP...
Ecco i principali colpi 2027: Morbidelli in Aruba a far da compagno a Lecuona, occupando l'angolo del campione uscente; Miller in Yamaha con Locatelli in sostituzione di Vierge che passa alla Ducati di Barni; Binder con Oliveira in Bmw al posto di Petrucci che sta decidendo il suo prossimo futuro. Restano nei rispettivi team 2026 sia Surra che Montella, oltre che Baldassarri fresco di rinnovo con GoEleven.
Gli orari del round di Jerez in diretta su Sky Sport MotoGP
Venerdì 16 ottobre
- Ore 10.30: SBK - Prove libere 1
- Ore 13.25: WCR – Super Pole
- Ore 14.05: SuperBike – Super Pole
- Ore 14.55: SBK – Prove libere 2
- Ore 15.55: SSP – Super Pole
Sabato 17 ottobre
- Ore 11.10: SBK - Super Pole
- Ore 11.55: WCR – Race 1
- Ore 12.55: SportBike – Race 1
- Ore 13.55: SSP – Race 1
- Ore 15.15: Pre SBK
- Ore 15.30: SBK - Race 1
- Ore 15.55: Post SBK
Domenica 18 ottobre
- Ore 10.55: Pre SBK
- Ore 11.10: SBK - Super Pole Race
- Ore 11.25: Post SBK
- Ore 11.55: WCR – Race 2
- Ore 12.55: SportBike – Race 2
- Ore 13.55: SSP – Race 2
- Ore 15.15: Pre SBK
- Ore 15.30: SBK - Race 2
- Ore 15.55: Post SBK