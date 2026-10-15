La Superbike arriva a Jerez con ancora qualcosa da dire. Assegnate le prime due posizioni a Bulega e Lecuona rispettivamente, il terzo gradino del podio è nelle mani di Montella, che può contare su 53 punti di vantaggio su Alex Lowes (Bimota) quando ne restano 62 da assegnare. Il favorito è chiaramente il pilota del team Barni che dovrà stare comunque in allerta. Scorrendo la classifica, tra il quarto e il settimo ci sono 31 punti: Alex Lowes 237, il fratello Sam a 225 (Ducati Marc VDS), Baldassarri 214 e Bassani 208. I giochi, con ancora tre gare, non sono per nulla fatti e le posizioni in top 10 contano sempre. Ci sarà battaglia. Proseguendo, grande stagione quella di Surra, rookie, che con 3 podi consecutivi è ottavo nel mondiale, con un vantaggio di 19 punti su Gerloff e la Kawasaki indipendente di Puccetti. Chiude la top 10 Bautista, che potrebbe essere alla gara di addio e farà di tutto per farsi rimpiangere.