Il pilota spagnolo arriva in Malesia con un vantaggio di 10 punti su Martin, che proverà a scendere in pista nonostante l'infortunio al polso destro: "Jorge sarà veloce. Sono contento ci sia". Poi sul momento: "Rischierò anche qui come ho fatto nella Sprint in Australia". No comment secco invece sul tema Qatar, GP in programma nel prossimo weekend: "Nulla da dire" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Marc Marquez è in testa alla classifica con dieci punti di vantaggio su un avversario, Martin, infortunato. Lo spagnolo della Ducati non ha però intenzione di cullarsi nella consapevolezza delle difficoltà del suo avversario diretto. Attaccherà, se possibile, come ha sempre fatto quest’anno. "Il mio approccio non cambia, darò il massimo, perché siamo a un punto del campionato in cui bisogna anche prendersi dei rischi, in ogni sessione e in ogni gara, per battagliare con le Aprilia ufficiali". Dichiarazione che non lascia dubbi sulle sue intenzioni.

Alex mio alleato? Anche lui proverà a vincere" Ma Marc potrebbe ritrovarsi un alleato prezioso, suo fratello Alex, che a Sepang è dato tra i favoriti. "Talvolta non è necessario parlarsi, cercheremo entrambi di vincere, ma ciascuno sa quello che deve fare in gara". Tradotto: ciascuno di loro farà la sua parte, ma senza ostacolare l’altro. Resta l’incognita sulle condizioni di Martin, dichiarato idoneo (almeno per il primo turno di prove), ma con un polso fratturato a livello del radio distale. "Sono contento che Martin sia in pista. I piloti, si sa, ci provano sempre, ma se gli hanno dato l’idoneità, con il protocollo medico introdotto negli ultimi anni, vuol dire che può correre e che sarà veloce". Vedi anche Jorge Martin dichiarato 'fit' per le prime libere