Con Martin fuori dai giochi (lo spagnolo ha abbandonato in mattinata sopraffatto dalla fatica e dal dolore), a Marc Marquez è bastato il secondo posto nella Sprint per guadagnare altri 9 punti e portarsi a più 19 in classifica . Ha vinto Acosta , che ha cercato più di tutti questo successo. Lo spagnolo della Ktm ha inseguito Ogura , passato in testa dopo la caduta di Alex Marquez , ma a tre giri dalla fine il giapponese dell’Aprilia ha dovuto cedere, prima al pilota della Ktm, poi a quello della Ducati, svelto ad approfittare del suo momento di difficoltà. E al penultimo passaggio s’è visto superare anche da Bezzecchi . La Ducati ufficiale festeggia, a dispetto del team Gresini che ha visto sfumare un successo che sembrava sicuro (Alex, scattato fortissimo dalla pole position, è scivolato quando iniziavano a cadere le prime gocce di pioggia).

Bezzecchi a -52 da Marquez, Martin ci riproverà in Qatar

L’Aprila deve accontentarsi del podio di Bezzecchi, comunque soddisfatto nonostante i 52 punti che adesso lo separano dal leader del mondiale. “Non sono partito bene, ma sono rimasto calmo, – ha detto Marc-, ho preso qualche rischio, ma senza forzare come chi ha meno da perdere", riferendosi a Ogura e al suo futuro compagno di squadra. "Ho superato Ai perché altrimenti Bezzecchi mi avrebbe attaccato e non volevo che mi finisse davanti", ha poi aggiunto. Martin non è ancora fuori gioco del tutto, ha scelto di risparmiarsi un giorno di gare per riprovarci in Qatar, domenica prossima, ma la sua corsa è sempre più in salita. "Ho voluto provarci questa mattina ma ho capito che era un rischio troppo grande– ha spiegato Jorge -, non avevo il pieno controllo della moto e ho compreso che non avrei avuto la possibilità di finire la gara. Il dolore non era intollerabile ma mancava soprattutto la forza". Martin proseguirà i trattamenti sul polso ancora fratturato. “Il Mondiale si allontana, ma ci proverò fino alla fine. Non va sempre come vorresti, lo devi accettare, ma io voglio provarci anche per rispetto a tutte le persone che credono in me, ai miei tifosi, alla mia squadra".