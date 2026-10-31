Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

MotoGP, Sprint Race GP Malesia: gli highlights di Sepang. VIDEO

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Pedro Acosta vince una strana Sprint condizionata da qualche goccia di pioggia (poi trasformatasi in diluvio subito dopo la bandiera a scacchi). Una situazione complicata, che però non ha indotto i piloti di testa al flag to flag. Lo spagnolo di Ktm, che ha approfittato anche della caduta del poleman Alex Marquez a inizio corsa, ha preceduto Marc Marquez (sempre più leader a +19 sull'assente Martin) e Marco Bezzecchi

ORDINE D'ARRIVOCLASSIFICA

Con Martin fuori dai giochi (lo spagnolo ha abbandonato in mattinata sopraffatto dalla fatica e dal dolore), a Marc Marquez è bastato il secondo posto nella Sprint per guadagnare altri 9 punti e portarsi a più 19 in classifica. Ha vinto Acosta, che ha cercato più di tutti questo successo. Lo spagnolo della Ktm ha inseguito Ogura, passato in testa dopo la caduta di Alex Marquez, ma a tre giri dalla fine il giapponese dell’Aprilia ha dovuto cedere, prima al pilota della Ktm, poi a quello della Ducati, svelto ad approfittare del suo momento di difficoltà. E al penultimo passaggio s’è visto superare anche da Bezzecchi. La Ducati ufficiale festeggia, a dispetto del team Gresini che ha visto sfumare un successo che sembrava sicuro (Alex, scattato fortissimo dalla pole position, è scivolato quando iniziavano a cadere le prime gocce di pioggia).

Bezzecchi a -52 da Marquez, Martin ci riproverà in Qatar

L’Aprila deve accontentarsi del podio di Bezzecchi, comunque soddisfatto nonostante i 52 punti che adesso lo separano dal leader del mondiale. “Non sono partito bene, ma sono rimasto calmo, – ha detto Marc-, ho preso qualche rischio, ma senza forzare come chi ha meno da perdere", riferendosi a Ogura e al suo futuro compagno di squadra. "Ho superato Ai perché altrimenti Bezzecchi mi avrebbe attaccato e non volevo che mi finisse davanti", ha poi aggiunto. Martin non è ancora fuori gioco del tutto, ha scelto di risparmiarsi un giorno di gare per riprovarci in Qatar, domenica prossima, ma la sua corsa è sempre più in salita. "Ho voluto provarci questa mattina ma ho capito che era un rischio troppo grande– ha spiegato Jorge -, non avevo il pieno controllo della moto e ho compreso che non avrei avuto la possibilità di finire la gara. Il dolore non era intollerabile ma mancava soprattutto la forza". Martin proseguirà i trattamenti sul polso ancora fratturato. “Il Mondiale si allontana, ma ci proverò fino alla fine. Non va sempre come vorresti, lo devi accettare, ma io voglio provarci anche per rispetto a tutte le persone che credono in me, ai miei tifosi, alla mia squadra".

Vedi anche

Niente GP Sepang per Martin: si ritira dopo le FP2

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bagnaia sbaglia e s'arrabbia: cupolino distrutto

qualifiche

Dopo aver passato il Q1 di Sepang - e con una sola gomma nuova a disposizione - nel Q2 Pecco...

MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Sepang

MotoGp

Alex Marquez batte suo fratello Marc firmando la pole position di Sepang, 420 giorni dopo...

Niente GP Sepang per Martin: si ritira dopo le FP2

live aprilia

Termina in anticipo il weekend di Sepang per Jorge Martin. Lo spagnolo, che venerdì aveva...

MotoGP, sabato show: pole alle 3.50, Sprint alle 8

GUIDA SU SKY

Dagli orari (in notturna e di primo mattino in Italia) alle repliche: ecco la guida completa al...

Moreira da urlo: "Il salvataggio del secolo"

come ha fatto?

Salvataggio da urlo quello di Diogo Moreira nelle Pre-qualifiche del GP della Malesia: il pilota...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS