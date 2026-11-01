Gara dominata da Marc Marquez, che vince in Malesia e si regala il primo match point Mondiale in Qatar: "Non ci voglio pensare. È vero che mancano solo tre gare, ma ci sono tanti momenti: in un campionato con la Sprint e la gara lunga può succedere di tutto. Abbiamo preso un po' di vantaggio, era importante anche guadagnare su Bezzecchi". Sulla gestione dello pneumatico: "La curva 3 è dove si 'sgomma' di più. Già dal 1° giro avevo deciso di gestire bene e alla fine avevo molto grip"

MARQUEZ CAMPIONE IN QATAR SE...