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Domenicali: "Stagione partita male, ma Marquez e il team Ducati ci hanno sempre creduto"

ducati

"La stagione è partita male, ma Marquez e la squadra ci hanno sempre creduto". Così l'Ad di Ducati Corse Claudio Domenicali intervistato da Sky Sport alla vigilia del GP Qatar che potrebbe consegnare al fenomeno spagnolo il decimo Mondiale in carriera e a Borgo Panigale il quinto titolo piloti consecutivo. Poi su Bagnaia: "Sono legato a Pecco, spero in un ultimo risultato straordianrio per chiudere al meglio una bellissima storia"

INTERVISTA DOMENICALI: SU MARQUEZ - SU BAGNAIA

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