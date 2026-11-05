"Aritmeticamente abbiamo ancora una possibilità, seppur piccola. E questo mi fa approcciare il weekend come ho sempre fatto, continuando a crederci". Marco Bezzecchi non ha intenzione di mollare, nonostante il -67 in classifica da Marc Marquez (al primo match point proprio a Lusail). Poi sulla pista: "Ho faticato nel 2025, ma io e la moto eravamo come i fidanzati alla prima settimana di convivenza...". Chiusura su Antonelli (video sotto): "Ha fatto la storia, non vedo l'ora di abbracciarlo"

BEZ SU KIMI ANTONELLI