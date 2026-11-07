Tensione per Jorge Martin nelle qualifiche di Lusail. Lo spagnolo, costretto a stringere i denti dopo la frattura al radio rimediata in Australia, non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti di Pedro Acosta, che a suo giudizio lo avrebbe ostacolato in curva 15 durante l'ultimo time attack. Un episodio che ha condizionato il suo giro finale: Martin non è riuscito a migliorare il proprio tempo e ha terminato le qualifiche 11°

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