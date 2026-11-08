Martin ha commentato su Sky la gara di Lusail: "Sto meglio, sono fiducioso che a Portimao sarò vicino al 100%. Ho fatto il massimo e ottenuto un buon risultato. Martedì non volevo venire in Qatar, questo fa capire come mi sentissi. Ieri podio, oggi 7°, bei punti. A fine anno saprò di aver fatto il massimo. Ho fatto 6-7 ore di terapie al giorno, anche se sembra impossibile dopo quasi due settimane sono quasi guarito. Gli ultimi 8 giri non ce la facevo più"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE...