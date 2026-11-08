L'amministratore delegato di Aprilia Racing è intervenuto su Sky Sport per commentare il weekend di Lusail, che ha visto Marco Bezzecchi e Jorge Martin tra i principali protagonisti. Rivola è tornato sul discusso incidente tra Bez e Marquez della Sprint e ha elogiato l'avversario: "Ha fatto la differenza questa stagione"

È un problema di consapevolezza nel gestire il sabato per Marco Bezzecchi?

"Direi che è evidente che abbiamo troppe Sprint (ride). Anni fa ci saremmo trovati in un'altra classifica, però, detto questo, dobbiamo imparare a gestire il weekend. Quello di ieri è un evento diverso da quello di altre volte. Ieri Marco non ha alcuna colpa, quindi non mi sento di dover dire niente, sinceramente. È un peccato che quando si ha tanta velocità, non si porti a casa il bottino pieno".

Marco in tutti i turni del Qatar è sempre stato nei top tre, quindi aveva la forza, la potenza e la capacità di poter vincere anche la Sprint. È finita così. Io non mi sento di dare un giudizio perché c'è un regolamento, va rispettato. Tu sì, immaginavo. Ovviamente io non mi sbilancio, però dispiace moltissimo perché Marco meritava e sta meritando quello che sta raccogliendo, a parte il sabato.

"Sì, ti ringrazio. Torno velocemente su quanto è successo ieri. Mi riferisco soprattutto allo Steward Panel. Visto il mestiere che facevo prima di venire in Aprilia, ho avuto tanti anni a che fare con gli steward nel mondo delle quattro ruote. Il protocollo degli steward quando c'è un incidente, va subito a guardare tra i due piloti qual è quello che ha la maggiore responsabilità. Per giudicarlo si fa una semplice domanda: 'Chi può evitare tra i due il contatto con l'altro?'. In base a quella si inizia a valutare la responsabilità. Rispondete voi".

Marquez è vero che non ha fatto niente per evitare il contatto, forse non se n'è accorto in tempo, non ha cambiato linea, non ha rallentato...

"Era un giro che si menavano".

Difficile davvero da valutare, però effettivamente chi aveva più da perdere era Marquez in quell'occasione, giusto? Voglio dire, che senso aveva per Marquez rischiare?

"Questo sì, mi sento di dire che su questo sono d'accordo, ma non ha niente a che fare con l'evento in sé".

Una domanda un po' più leggera, questo bicchiere lo vedi più mezzo vuoto o mezzo pieno?

"È sicuramente mezzo pieno, mezzo pieno perché comunque il riconoscimento per l'azienda che ha fatto un grandissimo lavoro, una grandissima moto e quindi io per tutte le persone di Noale che dalla mattina alla sera lavorano con spinta e ci credono, io sono contentissimo da questo punto di vista. E ci lascia anche molto ottimisti per il nostro futuro. Poi abbiamo lasciato tanti punti in giro? Sì, però preferisco essere in questa condizione che avere una moto lenta e piloti lenti".

Ma adesso l'obiettivo è prendere questi otto punti per il campionato costruttori?

"Sicuramente c'è innanzitutto il campionato dei team, che di fatto è quello che è il costruttori Formula 1, perché è la somma dei tuoi due piloti. E poi sì, il costruttori è sicuramente un obiettivo. Sinceramente credo che ce lo meritiamo. Poi credo che dovremmo anche trovare un modo di cambiare il modo in cui si contano i punti in campionato, perché hai un Marquez che da solo... prima ho sentito dire che 4 Aprilia a volte non bastano per battere Marquez. È vero, sono i fatti".

Tornando alla stagione complessiva di Aprilia, cosa ti rende più orgoglioso e cosa ti fa arrabbiare di più di questa stagione?

"Più orgoglioso, come dicevo prima. Il lavoro svolto e il fatto che comunque ci crediamo fino all'ultima gara. Non abbiamo mollato niente, abbiamo continuato a cercare di sviluppare la prestazione della moto, la crescita dei piloti, ci sono tanti aspetti positivi dei quali andare fieri. E ovviamente i punti persi, buttati per un motivo o per l'altro, li prendiamo come un insegnamento per il futuro, ma ripeto, mancano ancora due gare".

Posto che finisca come la semplice aritmetica voglia, ti senti di aver perso più tu questo mondiale, inteso come Aprilia, o vinto della Ducati?

"Vinto da Marc Marquez. Onestamente lui ha fatto la differenza, l'ha fatta anche oggi, guardiamo i distacchi dalle altre Ducati. Nel modo in cui ha saputo gestire i weekend, ha fatto 37 punti quando sapeva di poterli fare, ha portato a casa la pelle nelle piste più difficili, quindi chapeau a lui, al suo curriculum, alla sua esperienza, al modo in cui gestisce anche la stampa. Nulla per caso, Marc è veramente un grande".