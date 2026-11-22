Tuta speciale per Bezzecchi: iniziativa benefica per il pilota Aprilia. FOTO
Tuta speciale per Bezzecchi nel GP Portogallo. Dopo il casco realizzato per il Mugello 2025, il pilota Aprilia continua a sostenere "Caschi per il Cuore", progetto ideato da Alessandra Ardelean e promosso da E20motors. Così come il casco della scorsa stagione, anche la tuta è stata disegnata dai bambini delle realtà coinvolte nel progetto. L'asta benefica prenderà il via a dicembre sul sito di CharityStars e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Di seguito le foto
- Bezzecchi continua a sostenere "Caschi per il Cuore". Dopo il casco realizzato per il Mugello '25, il pilota italiano indossa una tuta speciale a Portimao che è stato disegnata dai bambini delle realtà coinvolte nel progetto: il reparto di Pediatria dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, l’associazione Amici dei Bambini Cardiopatici di Torino e il reparto di Protonterapia di Trento.
- L'asta benefica prenderà il via a dicembre sul sito di CharityStars. L'intero ricavato sarà devoluto alle strutture coinvolte per sostenere i loro progetti e le attività dedicate ai bambini.