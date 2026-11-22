Tuta speciale per Bezzecchi nel GP Portogallo. Dopo il casco realizzato per il Mugello 2025, il pilota Aprilia continua a sostenere "Caschi per il Cuore", progetto ideato da Alessandra Ardelean e promosso da E20motors. Così come il casco della scorsa stagione, anche la tuta è stata disegnata dai bambini delle realtà coinvolte nel progetto. L'asta benefica prenderà il via a dicembre sul sito di CharityStars e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Di seguito le foto

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