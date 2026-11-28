"Dovi non si è mai sentito forte? Macché, era fortissimissimo!". Fabio Di Giannantonio risponde così a una confidenza fatta fuori onda da Andrea Dovizioso, dando vita a un bellissimo siparietto a Sky Sport. Diggia ricorda poi i consigli ricevuti durante il suo primo anno in Moto3: "Mi ha insegnato tanto, sto ritrovando adesso tante cose che mi diceva allora". Dovizioso ricambia i complimenti: "Ho sempre creduto in Diggia, anche nei momenti difficili". Guarda il VIDEO qui sopra