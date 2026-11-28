Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race al 13° posto dopo aver scontato un doppio long lap penalty per aver 'abbandonato' la griglia mentre la sua moto andava a fuoco: "Visto che eravamo in 'start delayed', il regolamento parla di due long lap penalty, ma penso che cambierà - ha detto a Sky -. Lo dico con il sorriso perché il campionato è chiuso: penso che non sia stato giusto. Nonostante tutto, è stata una bella giornata, penso che Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso"

LA FOTOSEQUENZA DELL'EPISODIO