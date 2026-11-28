Super sabato del pilota Ktm-Tech3 che torna sul podio dopo Austin conquistando la sua 11^ medaglia Sprint. "Valencia non è tra le mie piste preferite, ma l'avevo promesso al team - spiega Enea Bastianini - è un premio al grande lavoro di quest'anno. Da metà stagione abbiamo fatto uno step importante soprattutto in qualifica e mi farà sicuramente comodo chiudere con questo spirito anche per la mia nuova avventura in Aprilia"

HIGHLIGHTS SPRINT RACE