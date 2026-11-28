Nel VIDEO Alex Marquez racconta le emozioni dopo l'annuncio del ritiro del fratello Marc, di cui era l'unico a conoscenza: "Tenere quel segreto per tanto tempo non è stato facile. Me lo aveva raccontato a Motegi, quando dormivamo nella stessa camera". Una decisione vissuta anche come una liberazione: "È stato come togliermi un peso. Sono molto contento per lui, anche perché non dovrò più soffrire quando sarà in pista"

MARQUEZ SI RITIRA: LE NEWS