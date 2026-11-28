Dominio totale di Marco Bezzecchi, che conquista l'ultima Sprint dell'anno e torna 2° nella classifica piloti: "Nella prima partenza non si è spento il semaforo e noi siam rimasti a balestra…", ha scherzato a Sky Sport. Sul ritorno al successo nella gara del sabato: "Non saprei se mi sono riconciliato con le Sprint. Sicuramente ho avuto qualche inciampo, ma ultimamente le cose sono andate meglio. Mi trovo molto bene con la moto. Ora restiamo concentraci che c'è ancora il main event"

HIGHLIGHTS