Secondo posto nella Sprint di Valencia per Martin: "Ho fatto un altro step, il passo non è stato male. Domenica sarà una gara di gestione e posso avvicinarmi ancora di più", dice a Sky. Poi sulla sfida con Bezzecchi per il 2° posto mondiale, ceduto per ora dopo i risultati del sabato: "Bez ha una fiducia incredibile e in questo momento è più forte, ma io darò tutto per provare a vincere la gara. Sarà la mia ultima con Aprilia, mi emozionerò un po'". Sulle sue condizioni: "Sono sotto antibiotico, ma resto ottimista"