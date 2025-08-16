Bagnaia, problemi in partenza e ritiro nella Sprint Race in Austria. RICOSTRUZIONE
Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint di Spielberg. Il torinese, scattato dalla 3^ casella, ha avuto problemi al via con la sua Ducati che si è messa di traverso ed è stato risucchiato dal gruppo. Qualche giro più tardi è stato costretto a tornare ai box per dei problemi allo pneumatico posteriore. "Non ce lo spieghiamo - ha commentato su Sky -. In partenza ho avuto uno scivolamento improvviso, poi dopo 3 giri la gomma posteriore era completamente finita"
- "Prima di dire qualcosa di sbagliato, vorrei aspettare che in Michelin mi sappiano dire cos’è successo - ha commentato Bagnaia su Sky -. Non ce lo spieghiamo. Dal wamp up lap sentivo qualcosa di strano. Poi sono partito, ho avuto uno scivolamento improvviso. Dopo 3 giri ho completamente finito la gomma dietro, ho iniziato a ‘shakerare’ sul dritto in maniera particolare. La moto era molto instabile, tant’è che sono arrivato alla prima curva senza freni. Da lì mi sono ritirato perché non aveva senso”.
- “Con la gomma completamente finita non potevo accelerare al di fuori delle curve. Provavo a spingere nei rettilinei e iniziava a fare spin. L'instabilità della moto, che muoveva molto, è legata al grip dietro. Mancavano dei pezzi sullo pneumatico ma ci sta, quando spinna così tanto la temperatura sale tantissimo e si creano le bolle. È normale che si fosse creato del blister, ma non punto il dito contro nessuno perché non credo fosse una cosa prevedibile. È una cosa su cui bisogna lavorare per evitarle in futuro”.
- Allo spegnimento dei semafori la Ducati di Bagnaia, così come quella di Aldeguer, ha avuto uno scivolamento posteriore e si è messa a "bandiera"
- Questo problema al via ha fatto perdere lo spunto a Bagnaia, che è finito in mezzo al gruppo
- Pecco, nettamente più lento rispetto ai suoi avversari, è stato superato senza problemi
- Scattato dalla terza casella, Bagnaia arriva in curva 1 in 14^ posizione
- Il problema al via visto dall'on board di Bagnaia
- Bagnaia prova a ritrovare ritmo, ma la sua moto non è stabile e anche dalle immagini on board si vede chiaramente
- A 7 giri dal termine, mentre era 15°, Bagnaia si rende protagonista di un lungo che lo fa scivolare in 20^ e ultima posizione
- Pecco decide quindi di ritirarsi e rientra ai box con la sua Ducati
- Nei box Bagnaia mima al suo team i problemi di stabilità che aveva con la sua moto