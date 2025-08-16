Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint di Spielberg. Il torinese, scattato dalla 3^ casella, ha avuto problemi al via con la sua Ducati che si è messa di traverso ed è stato risucchiato dal gruppo. Qualche giro più tardi è stato costretto a tornare ai box per dei problemi allo pneumatico posteriore. "Non ce lo spieghiamo - ha commentato su Sky -. In partenza ho avuto uno scivolamento improvviso, poi dopo 3 giri la gomma posteriore era completamente finita"

