Bagnaia, problemi in partenza e ritiro nella Sprint Race in Austria. RICOSTRUZIONE

Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint di Spielberg. Il torinese, scattato dalla 3^ casella, ha avuto problemi al via con la sua Ducati che si è messa di traverso ed è stato risucchiato dal gruppo. Qualche giro più tardi è stato costretto a tornare ai box per dei problemi allo pneumatico posteriore. "Non ce lo spieghiamo - ha commentato su Sky -. In partenza ho avuto uno scivolamento improvviso, poi dopo 3 giri la gomma posteriore era completamente finita"

SPRINT SPIELBERG: CLASSIFICA-HIGHLIGHTS

Bagnaia, Sprint da dimenticare. RICOSTRUZIONE

Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint di Spielberg. Il torinese, scattato dalla 3^ casella, ha...

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Spielberg

Marc Marquez vince la Sprint Race di Spielberg aumenta il gap in testa al Mondiale. Distacco di...

Marquez cade in qualifica: partirà in 2^ fila

Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla...

MotoGP, la griglia di Spielberg: Sprint alle 15

Marco Bezzecchi firma la pole position in Austria, la prima con Aprilia. Con lui in prima fila...

La griglia MotoGP (ad oggi) per il 2026

Luca Marini ha raggiunto l'accordo con Hrc per il rinnovo di contratto e resterà dunque nel team...

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2, pole Gonzalez ma è penalizzato: 1° Holgado

    Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni....

    Moto3: Valentin Perrone firma la pole, 4° Foggia

    Al Red Bull Ring Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando...

    Troppo dolore, Vinales salta il GP d'Austria

    Il pilota spagnolo ci ha provato fino all'ultimo, con un tentativo disperato in Q1, prima di...