Sabato show a Silverstone, dove la pista si sta asciugando dopo la pioggia della notte: piloti tra poco in pista per le FP2 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Alle 12.50 caccia alla pole, con Acosta, Morbidelli e Binder costretti al Q1. Sarà fondamentale passare il taglio soprattutto per l'italiano del VR46, penalizzato con 3 posizioni in griglia nel GP di domenica per aver ostacolato Bezzecchi in Pre-quali. Alle 17 poi c'è la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend

