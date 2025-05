Miglior tempo e nuovo record della pista per Alex Marquez nelle Pre-qualifiche di Silverstone. Alle spalle dello spagnolo le due Yamaha di Quartararo e Miller. In Q2 anche Marc Marquez (caduto a inizio sessione) e Bagnaia con il 4° e 7° tempo. Sabato qualifiche dalle 12.50 e Sprint alle 17, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ NELLE PRE-QUALIFICHE. VIDEO