Scivolata per Marc Marquez nel corso delle Pre-qualifiche di Silverstone. Il pilota Ducati a inizio sessione ha perso l'anteriore della sua Ducati ed è finito a terra. Lo spagnolo è riuscito a rialzare la sua moto e tornare ai box senza la pedana destra, così come accaduto della gara di Austin. Marc è riuscito comunque a chiudere la sessione con il 4° tempo centrando l'accesso in Q2

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ