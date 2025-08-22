Libere: 1° M. Marquez 2° Espargaro 3° Bezzecchi
La MotoGP scopre il Balaton Park: ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ci sono le prove libere, prima sessione di sempre sul nuovissimo circuito ungherese. Problemi al motore per le Aprilia di Martin e Raul Fernandez: dopo la fumata dal posteriore del pilota Trackhouse la sessione è stata interrotta per circa 15' per ripulire la pista in curva 5. In pista Pol Espargaro al posto di Vinales. L'altro assente è Chantra, che non sarà rimpiazzato da Aleix Espargaro (infortunio in bicicletta)
Altra caduta per Morbidelli, la seconda del suo turno. Questa volta in curva 15
Marc Marquez ! 1:38.239! Siamo già sotto la best lap di Toprak in Sbk. Alle sue spalle Pol Espargaro e Marco Bezzecchi
Pedro Acosta migliora il tempo di Marc Marquez: 1:38.802
Qui un lungo precedente di Jack Miller
Intanto Marc Marquez fa 1:38.908 e si mette davanti a tutti. Siamo a 6 decimi dalla pole Sbk di Razgatlioglu
Scivolata per Franco Morbidelli nel primo settore, pilota ok
Si vede Alex Marquez, che sale in 5^ posizione alle spalle di Luca Marini. Bagnaia per ora è 14°
Via, riparte la sessione: ancora da disputare mezz'ora di queste FP1
Tra 1 minuto circa riaprirà la pit lane dopo la pausa
Bonora: "Siamo in fase di analisi, due motori usati ma dobbiamo vedere meglio". Così il race manager Aprilia sui due motori di Jorge Martin e Raul Fernandez
Il problema è l'olio in curva 5, si sta ancora lavorando per sistemare quel punto del tracciato
Marshal al lavoro per rimettere a posto la pista
Stop alla sessione, la pista deve essere rimessa a posto dopo la fumata dalla moto di Raul
Salta un altro motore in casa Aprilia, quello di Raul Fernandez. Anche principio di incendio sulla sua RS-GP
Diggia risponde a Marquez e si rimette in testa in 1:39.156
Gran fumata dall'Aprilia di Jorge Martin, che ha rotto il motore
Marc Marquez migliora il tempo di Diggia e torna in testa in 1:39.238
Diggia scende sotto il muro dell'1:40 in 1:39.724. Poi attenzione a Marc Marquez, accende due caschi rossi
Tempo cancellato a Marc Marquez, che evidentemente ha sforato i track limit della pista
Marc Marquez balza al comando in 1:40.089, poi Diggia e le Ktm di Acosta ed Espargaro
Per ora siamo sull'1:42, ma i piloti stanno prendendo ancora confidenza col nuovo layout
Paolo Bonora (Aprilia): "Abbiamo studiato il tracciato coi disegni su carta, abbiamo simulato a casa, ci siamo fatti un'idea con i video della Sbk, ma con la MotoGP è un circuito tutto da scoprire. Abbiamo varie soluzioni pronte sul tavolo per non farci trovare impreparati"
Vedremo i primi tempi della MotoGP al Balaton: ricordiamo che Toprak Razgatlioglu in Superbike ha fatto la pole qui in 1:38.369
Via alla prima sessione nella storia della MotoGP al Balaton Park. 45' a disposizione dei piloti per conoscere questo nuovo tracciato
Out invece il fratello di Pol, Aleix Espargaro, che avrebbe dovuto rimpiazzare Chantra nel team Lcr. Il pilota catalano si è fatto male alla schiena negli scorsi giorni e non sarà in pista
In pista al posto dell'infortunato Vinales ci sarà Pol Espargaro nel team Ktm Tech3
Nella giornata di ieri Pecco Bagnaia ha chiarito le sue frasi a 'Dazn Spagna' dopo la gara in Austria. Clicca nel link sotto per vedere cosa ha detto il torinese alla vigilia del GP Ungheria
I piloti Ducati nelle scorse settimane hanno provato il Balaton Park con la Panigale. Vedremo se questo test darà loro un vantaggio rispetto ai colleghi, soprattutto nella giornata di oggi
Si torna subito in pista dopo l'ennesima doppietta di Marc Marquez nello scorso GP dell'Austria. Ecco la classifica prima dell'Ungheria
La MotoGP torna in Ungheria dopo 33 anni: nel 1992 vinse Eddie Lawson su Cagiva, ma si correva all'Hungaroring
Si tratta della prima sessione di sempre della top class sul nuovo circuito ungherese, entrato in calendario proprio in questa stagione
Buongiorno dal Balaton Park, dove alle 10.45 sono in programma le prove libere della MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW