GP Ungheria
Live
Prove Libere 1
Circuito GP Ungheria
GP Ungheria
Live
Prove Libere 1
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Ungheria (Balaton Park)

La MotoGP scopre il Balaton Park: ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ci sono le prove libere, prima sessione di sempre sul nuovissimo circuito ungherese. Problemi al motore per le Aprilia di Martin e Raul Fernandez: dopo la fumata dal posteriore del pilota Trackhouse la sessione è stata interrotta per circa 15' per ripulire la pista in curva 5. In pista Pol Espargaro al posto di Vinales. L'altro assente è Chantra, che non sarà rimpiazzato da Aleix Espargaro (infortunio in bicicletta)

GUIDA TV AL WEEKEND

Libere: 1° M. Marquez 2° Espargaro 3° Bezzecchi

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio d'Ungheria
LIVE
bandiera gialla!

Altra caduta per Morbidelli, la seconda del suo turno. Questa volta in curva 15

screen

Il VIDEO della 'rottura' di Raul che ha provocato bandiera rossa

Marc Marquez ! 1:38.239! Siamo già sotto la best lap di Toprak in Sbk. Alle sue spalle Pol Espargaro e Marco Bezzecchi

La situazione a 20' dalla fine delle FP1

screen

Pedro Acosta migliora il tempo di Marc Marquez: 1:38.802

Qui un lungo precedente di Jack Miller

screen

Intanto Marc Marquez fa 1:38.908 e si mette davanti a tutti. Siamo a 6 decimi dalla pole Sbk di Razgatlioglu

bandiera gialla!

Scivolata per Franco Morbidelli nel primo settore, pilota ok

Si vede Alex Marquez, che sale in 5^ posizione alle spalle di Luca Marini. Bagnaia per ora è 14°

La situazione a 25' dalla fine delle FP1

si parte!

Via, riparte la sessione: ancora da disputare mezz'ora di queste FP1

Tra 1 minuto circa riaprirà la pit lane dopo la pausa

Bonora: "Siamo in fase di analisi, due motori usati ma dobbiamo vedere meglio". Così il race manager Aprilia sui due motori di Jorge Martin e Raul Fernandez

Il problema è l'olio in curva 5, si sta ancora lavorando per sistemare quel punto del tracciato

Marshal al lavoro per rimettere a posto la pista

bandiera rossa!

Stop alla sessione, la pista deve essere rimessa a posto dopo la fumata dalla moto di Raul

Salta un altro motore in casa Aprilia, quello di Raul Fernandez. Anche principio di incendio sulla sua RS-GP

screen

Diggia risponde a Marquez e si rimette in testa in 1:39.156

bandiera gialla!

Gran fumata dall'Aprilia di Jorge Martin, che ha rotto il motore

screen

Marc Marquez migliora il tempo di Diggia e torna in testa in 1:39.238

Diggia scende sotto il muro dell'1:40 in 1:39.724. Poi attenzione a Marc Marquez, accende due caschi rossi

Tempo cancellato a Marc Marquez, che evidentemente ha sforato i track limit della pista

Marc Marquez balza al comando in 1:40.089, poi Diggia e le Ktm di Acosta ed Espargaro

Per ora siamo sull'1:42, ma i piloti stanno prendendo ancora confidenza col nuovo layout

Paolo Bonora (Aprilia): "Abbiamo studiato il tracciato coi disegni su carta, abbiamo simulato a casa, ci siamo fatti un'idea con i video della Sbk, ma con la MotoGP è un circuito tutto da scoprire. Abbiamo varie soluzioni pronte sul tavolo per non farci trovare impreparati"

Vedremo i primi tempi della MotoGP al Balaton: ricordiamo che Toprak Razgatlioglu in Superbike ha fatto la pole qui in 1:38.369

si parte!

Via alla prima sessione nella storia della MotoGP al Balaton Park. 45' a disposizione dei piloti per conoscere questo nuovo tracciato

Miller e l'ultimatum a Yamaha: "O mi vuoi o non mi vuoi"

Il duro sfogo di Quartararo dopo la debacle Yamaha in Austria

Bezzecchi non si accontenta: "Dobbiamo ancora lavorare"

Out invece il fratello di Pol, Aleix Espargaro, che avrebbe dovuto rimpiazzare Chantra nel team Lcr. Il pilota catalano si è fatto male alla schiena negli scorsi giorni e non sarà in pista

In pista al posto dell'infortunato Vinales ci sarà Pol Espargaro nel team Ktm Tech3

Bagnaia: "Io e Ducati uniti, dopo l'Austria ero arrabbiato"

Nella giornata di ieri Pecco Bagnaia ha chiarito le sue frasi a 'Dazn Spagna' dopo la gara in Austria. Clicca nel link sotto per vedere cosa ha detto il torinese alla vigilia del GP Ungheria

I piloti Ducati nelle scorse settimane hanno provato il Balaton Park con la Panigale. Vedremo se questo test darà loro un vantaggio rispetto ai colleghi, soprattutto nella giornata di oggi

Sali in moto con Michele Pirro: il suo giro al Balaton Park

I maggiori distacchi in classifica dopo 13 GP (dati Michele Merlino)

screen

Marc Marquez: "Qui si parte tutti da zero. 9° titolo? Non ci penso"

Si torna subito in pista dopo l'ennesima doppietta di Marc Marquez nello scorso GP dell'Austria. Ecco la classifica prima dell'Ungheria

MotoGP, la classifica del Mondiale

Interviste e focus: il meglio del giovedì al Balaton

La MotoGP torna in Ungheria dopo 33 anni: nel 1992 vinse Eddie Lawson su Cagiva, ma si correva all'Hungaroring

Tutto sul nuovo Balaton Park

Si tratta della prima sessione di sempre della top class sul nuovo circuito ungherese, entrato in calendario proprio in questa stagione

Buongiorno dal Balaton Park, dove alle 10.45 sono in programma le prove libere della MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW