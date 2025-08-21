Le parole di Marc Marquez ai canali Ducati: "Sono molto felice, ho centrato finalmente la vittoria in Austria. Mancava nella mia lista e sono anche molto contento di averlo fatto con Ducati. Detto questo, torniamo subito in pista al Balaton, un tracciato dove non abbiamo riferimenti se non i dati della Panigale V4S. Ovviamente sarà un'altra storia, ci aspetta un venerdì un po' più impegnativo del solito con tante incognite, questa volta non solo legate al meteo"