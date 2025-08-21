Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, GP Ungheria. Bezzecchi in conferenza: "Aprilia migliorata, ma non fermiamoci"

MotoGp

Federico Parodi

Al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Bezzecchi non si accontenta: "Aprilia migliora, ma non dobbiamo fermarci". Aldeguer: "Prima vittoria? Devo ancora lavorare tanto". Mir: "Potenziale c'è da prima dell'Austria, ora spero di trovare continuità nei risultati". Assenti Vinales e Chantra: nel box Tech3 c'è Pol Espargaro, il thailandese invece non sarà rimpiazzato da Aleix Espargaro (anche lui infortunato). Venerdì Libere dalle 10.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW

INTERVISTE: BAGNAIA - MARQUEZ

GP Ungheria, venerdì Libere dalle 10.45 LIVE su Sky

Alle 18.15 non perderti 'Racebook' con il meglio del giovedì dal Balaton Park. La MotoGP scenderà in pista per la prima volta sul circuito ungherese domattina alle 10.45 per le prove libere, da seguire come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI 

Momento social per i tre piloti

Mir: "La partenza è sempre molto pericolosa e quando ci sono curve lente questo può creare qualche guaio in più. Ma anche a Barcellona è una situazione critica da quel punto di vista"

Bezzecchi: "Partenza punto più critico? E' normale, ma in realtà lo è ovunque. Domani dopo le prove libere potremmo parlarne in commissione sicurezza, per ora non so"

Mir: "Metodo di lavoro è simile all'anno scorso, ma vedo un miglioramento nel tempo che impieghiamo a risolvere un problema. Su questo c'è stata un'accelerata. Per il resto il carattere dell'azienda resta lo stesso e non penso sia necessario cambiarlo... "

Bezzecchi: "Problema in Austria? Gli ingegneri stanno ancora lavorando, non posso dirvi di più"

Bezzecchi: "In quali aree Aprilia è più vicina a Ducati? Non lo so, siamo migliorati in ogni area dall'inizio, soprattutto nella stabilità. Però siamo ancora sulla strada per il miglioramento, bisogna sempre migliorare. Però trovare la stabilità è stato il miglior passo compiuto"

Aldeguer: "Mi hanno colpito le staccate, che sono simili all'Austria. Ma le curve sono un po' diverse". Mir: "Il settore 2 assomiglia al settore 2 di Mandalika, sarà un po' un misto. Sembra una pista da stop and go, uno stile di circuito molto divertente per gli spettatori"

Mir: "Stiamo lavorando sui dettagli, non abbiamo fatto un enorme passo avanti rispetto all'anno scorso. Ora facciamo piccoli passi avanti e non ci stiamo fermando in questa progressione. Dobbiamo continuare così"

Mir: "Già prima dell'Austria avevamo potenziale, ma per un motivo o per l'altro non l'avevamo sfruttato. Da ora spero di potermi esprimere regolarmente"

Mir: "Ho fatto un paio di giri con la bici, mi è sembrato molto piccolo e ristretto, una delle piste più particolari del calendario"

Mir: "Quando c'è una nuova pista penso che ci sia un'opportunità per cogliere un'occasione. Non sono soltanto io che devo adattarmi alla pista, anche la moto. Penso che potremmo fare un bel lavoro"

Aldeguer: "Vincere una gara? Spero che questa vittoria possa arrivare presto, in Austria ci sono andato vicino. Voglio continuare a imparare, ma abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere. Questa pista è un'opportunità buina per un esordiente"

Aldeguer: "Quando inizi a girare diventa una pista famigliare, ci si adatta molto facilmente. Siamo piloti MotoGP e dobbiamo adattarci continuamente. Il test è stato molto positivo, sono contento di avere punti di riferimento"

Bezzecchi: "Sto cercando di fare il massimo, sta andando bene ma non dobbiamo fermarci. Continuiamo così"

Bezzecchi: "Non è mai semplice quando c'è un nuovo tracciato, devi essere veloce a imparare tutto. In India andò bene ma è una storia diversa. Ho cercato di guardare il più possibile da casa"

Bezzecchi: "Sembre interessante provare una nuova pista, ho parlato con Pecco e i piloti Ducati. E' piccolo, ma sembra divertente"

INIZIA LA CONFERENZA

Tra poco inizia la conferenza piloti dal Balaton, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 16: ricordiamo che parleranno Bezzecchi, Aldeguer e Mir

Viaggio nella crisi di Bagnaia: Guido Meda per Sky Sport Insider

screen

In pista non ci sarà invece l'altro Espargaro: Aleix avrebbe dovuto rimpiazzare nel team Lcr Somkiat Chantra ma è arrivato al circuito infortunato (dolore a una vertebra) dopo un incidente in bicicletta negli scorsi giorni

Maverick Vinales salta il GP Ungheria dopo aver provato (senza esito) a rientrare in Austria. Al suo posto ci sarà Pol Espargaro 

Ktm, Pol Espargaro al posto di Vinales in Ungheria

Marc Marquez: "In Ungheria con tante incognite"

Le parole di Marc Marquez ai canali Ducati: "Sono molto felice, ho centrato finalmente la vittoria in Austria. Mancava nella mia lista e sono anche molto contento di averlo fatto con Ducati. Detto questo, torniamo subito in pista al Balaton, un tracciato dove non abbiamo riferimenti se non i dati della Panigale V4S. Ovviamente sarà un'altra storia, ci aspetta un venerdì un po' più impegnativo del solito con tante incognite, questa volta non solo legate al meteo"

Bagnaia: "Qui partiamo tutti un po' da zero"

Le parole di Bagnaia ai canali Ducati: "Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il Gran Premio in Austria. Sul tracciato del Balaton partiamo tutti un po' da zero. Come Ducati dobbiamo sfruttare il vantaggio di aver girato qui ad inizio agosto. Dobbiamo capire i veri riferimenti con una moto come la Desmosedici GP che, rispetto alla Panigale V4S, ha un potenziale decisamente maggiore"

La classifica prima dell'Ungheria

La classifica MotoGP aggiornata

L'opinione dei ducatisti dopo aver provato il Balaton Park

La MotoGP torna in Ungheria dopo 33 anni, ma sarà la prima volta assoluta su questo tracciato, inserito in calendario da questa stagione

Parleranno Marco Bezzecchi (Aprilia), Fermin Aldeguer (Ducati) e Joan Mir (Honda)

