Al Balaton Park è stato il giorno della conferenza piloti. Bezzecchi non si accontenta: "Aprilia migliora, ma non dobbiamo fermarci". Aldeguer: "Prima vittoria? Devo ancora lavorare tanto". Mir: "Potenziale c'è da prima dell'Austria, ora spero di trovare continuità nei risultati". Assenti Vinales e Chantra: nel box Tech3 c'è Pol Espargaro, il thailandese invece non sarà rimpiazzato da Aleix Espargaro (anche lui infortunato). Venerdì Libere dalle 10.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW
INTERVISTE: BAGNAIA - MARQUEZ