Acosta miglior tempo ad Austin nelle prove libere: il pilota Ktm ha preceduto Di Giannantonio e un super Martin, che a differenza di molti piloti non ha cambiato gomme. 4° Marc Marquez, protagonista di una caduta ad alta velocità in curva 10: per lui solo abrasioni all'avambraccio destro e al palmo della mano sinistra. Vinales non al meglio: il suo GP è già finito. Dalle 21 le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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