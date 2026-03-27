- 1.M. Marquez
- 2.A. Ogura
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP, oggi le prove libere ad Austin: Acosta miglior tempo, 2° Di Giannantonio
Acosta miglior tempo ad Austin nelle prove libere: il pilota Ktm ha preceduto Di Giannantonio e un super Martin, che a differenza di molti piloti non ha cambiato gomme. 4° Marc Marquez, protagonista di una caduta ad alta velocità in curva 10: per lui solo abrasioni all'avambraccio destro e al palmo della mano sinistra. Vinales non al meglio: il suo GP è già finito. Dalle 21 le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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La MotoGP torna in pista alle 21 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) dopo le Pre-qualifiche Moto3 e Moto2: in palio i primi 10 pass per il Q2 di sabato. A più tardi da Austin!
I risultati delle Libere ad Austin
Pedro Acosta si prende il miglior tempo nelle prove libere di Austin, in una prima sessione piuttosto movimentata con continui stravolgimenti in testa alla classifica: il pilota Ktm ha preceduto Di Giannantonio e Jorge Martin. 4° Marc Marquez, che ha perso gran parte delle FP1 dopo una caduta in curva 10 (solo abrasioni per lui). Nono Bezzecchi, 11° Bagnaia
Marc Marquez sale in classifica: 2:02.093, 4° tempo provvisorio
Pedro Acosta in testa con la Ktm! 2:01.715
Di Giannantonio scatenato, abbassa ancora il suo tempo: 2:01.818
I tempi a 5' dalla fine delle FP1
Jorge Martin si mette in seconda posizione, tra Diggia e il compagno di marca Raul Fernandez
Pioggia di caschi rossi ad Austin! Di Giannantonio nuovo miglior tempo in 2:01.909, poi l'Aprilia di Raul Fernandez e la Honda di Luca Marini
Marquez rientrato in pista dopo la caduta, gomme nuove per lui
Raul Fernandez balza al comando in 2:02.409. Buoni segnali anche ad Austin per l'Aprilia
Marc Marquez tornato al box con una fasciatura alla mano sinistra. Pronto a rientrare in pista per questi ultimi minuti di FP1
I tempi a 15' dalla fine delle FP1
Intanto Bagnaia si mette in testa: 2:02.546
Tardozzi sulle condizioni di Marquez: "Forte abrasione all'avambraccio destro e al palmo della mano sinistra, ma ha avuto l'ok dal dottor Charte per tornare in pista". Per lo spagnolo pronta la seconda moto
Bezzecchi sale in terza posizione: 2:02.681 per il leader del Mondiale
Marc Marquez sta facendo dei controlli, sia col fisioterapista personale che col dottor Charte
I tempi a 25' dalla fine delle FP1
Il VIDEO della caduta di Marc Marquez
Pit lane di nuovo aperta dopo aver sistemato gli air fence nel punto in cui si è steso Marc Marquez
Caduta per Marc Marquez, scivolato allo scollinamento della 10: gran scivolata ad alta velocità, per fortuna senza grossi rotolamenti sulla ghiaia. Probabilmente è rimbalzato sui materassi, che dovranno essere sistemati ma si è rialzato quasi subito e dovrebbe essere ok
Marco Bezzecchi balza al comando in 2:03.014
Primi tempi: Bagnaia davanti a tutti in 2:04.456
Moto in pista, 45' a disposizione dei piloti ad Austin
Tutto pronto al Cota, tra poco si parte per la prima sessione del weekend di MotoGP ad Austin
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Ad Austin si entra a tutti gli effetti nel regno di Marc Marquez, vincitore per 7 volte al Cota tra il 2013 e il 2021
Bezzecchi ha percorso gli ultimi 4 GP (tra fine 2025 e inizio 2026) in testa dall’inizio alla fine: un qualcosa che non accadeva da 11 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Jorge Lorenzo (Jerez, Le Mans, Mugello, Barcellona). La striscia proseguirà anche ad Austin?
Gli HIGHLIGHTS del GP Brasile
Guida al weekend su Sky: tutti gli orari
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Si riparte dopo la vittoria di Bezzecchi in Brasile, col pilota Aprilia che è diventato il nuovo leader della classifica dopo il weekend di Goiania
E alle 21 da non perdere anche le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato
Il primo appuntamento è quello con le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 16.45 ora italiana
Ben ritrovati da Austin, dove inizia il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP