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MotoGP, oggi le prove libere ad Austin: Acosta miglior tempo, 2° Di Giannantonio

Acosta miglior tempo ad Austin nelle prove libere: il pilota Ktm ha preceduto Di Giannantonio e un super Martin, che a differenza di molti piloti non ha cambiato gomme. 4° Marc Marquez, protagonista di una caduta ad alta velocità in curva 10: per lui solo abrasioni all'avambraccio destro e al palmo della mano sinistra. Vinales non al meglio: il suo GP è già finito. Dalle 21 le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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in evidenza

Prove libere: 1° Acosta 2° Diggia 3° Martin

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La MotoGP torna in pista alle 21 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) dopo le Pre-qualifiche Moto3 e Moto2: in palio i primi 10 pass per il Q2 di sabato. A più tardi da Austin!

I risultati delle Libere ad Austin

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bandiera a scacchi!

Pedro Acosta si prende il miglior tempo nelle prove libere di Austin, in una prima sessione piuttosto movimentata con continui stravolgimenti in testa alla classifica: il pilota Ktm ha preceduto Di Giannantonio e Jorge Martin. 4° Marc Marquez, che ha perso gran parte delle FP1 dopo una caduta in curva 10 (solo abrasioni per lui). Nono Bezzecchi, 11° Bagnaia

Marc Marquez sale in classifica: 2:02.093, 4° tempo provvisorio

Pedro Acosta in testa con la Ktm! 2:01.715

Di Giannantonio scatenato, abbassa ancora il suo tempo: 2:01.818

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I tempi a 5' dalla fine delle FP1

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Jorge Martin si mette in seconda posizione, tra Diggia e il compagno di marca Raul Fernandez

Pioggia di caschi rossi ad Austin! Di Giannantonio nuovo miglior tempo in 2:01.909, poi l'Aprilia di Raul Fernandez e la Honda di Luca Marini

Marquez rientrato in pista dopo la caduta, gomme nuove per lui

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Raul Fernandez balza al comando in 2:02.409. Buoni segnali anche ad Austin per l'Aprilia

Marc Marquez tornato al box con una fasciatura alla mano sinistra. Pronto a rientrare in pista per questi ultimi minuti di FP1

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I tempi a 15' dalla fine delle FP1

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Intanto Bagnaia si mette in testa: 2:02.546

Tardozzi sulle condizioni di Marquez: "Forte abrasione all'avambraccio destro e al palmo della mano sinistra, ma ha avuto l'ok dal dottor Charte per tornare in pista". Per lo spagnolo pronta la seconda moto

Bezzecchi sale in terza posizione: 2:02.681 per il leader del Mondiale

Marc Marquez sta facendo dei controlli, sia col fisioterapista personale che col dottor Charte

I tempi a 25' dalla fine delle FP1

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Il VIDEO della caduta di Marc Marquez

si parte!

Pit lane di nuovo aperta dopo aver sistemato gli air fence nel punto in cui si è steso Marc Marquez

bandiera rossa!

Caduta per Marc Marquez, scivolato allo scollinamento della 10: gran scivolata ad alta velocità, per fortuna senza grossi rotolamenti sulla ghiaia. Probabilmente è rimbalzato sui materassi, che dovranno essere sistemati ma si è rialzato quasi subito e dovrebbe essere ok

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Marco Bezzecchi balza al comando in 2:03.014

Primi tempi: Bagnaia davanti a tutti in 2:04.456

si parte!

Moto in pista, 45' a disposizione dei piloti ad Austin

Tutto pronto al Cota, tra poco si parte per la prima sessione del weekend di MotoGP ad Austin

Dall'Igna: "GP Brasile sotto le aspettative, ma niente panico"

Diggia, Marquez e Bagnaia: il GP Brasile di Ducati visto da Dall'Igna

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VR46, livrea multicolor per gli Usa: tutte le FOTO

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Biaggi: "Aprilia quest'anno lotterà fino alla fine"

Tutto sul circuito delle Americhe, curva dopo curva

Motomondiale a Austin: l'analisi del circuito texano

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Ad Austin si entra a tutti gli effetti nel regno di Marc Marquez, vincitore per 7 volte al Cota tra il 2013 e il 2021

Bezzecchi ha percorso gli ultimi 4 GP (tra fine 2025 e inizio 2026) in testa dall’inizio alla fine: un qualcosa che non accadeva da 11 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Jorge Lorenzo (Jerez, Le Mans, Mugello, Barcellona). La striscia proseguirà anche ad Austin?

Gli HIGHLIGHTS del GP Brasile

La classifica MotoGP prima di Austin

MotoGP, la classifica dopo il GP Brasile

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Guida al weekend su Sky: tutti gli orari

MotoGP ad Austin: guida al GP degli Usa su Sky Sport

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Si riparte dopo la vittoria di Bezzecchi in Brasile, col pilota Aprilia che è diventato il nuovo leader della classifica dopo il weekend di Goiania

E alle 21 da non perdere anche le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato

Il primo appuntamento è quello con le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 16.45 ora italiana

Ben ritrovati da Austin, dove inizia il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP