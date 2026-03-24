VR46, svelata la livrea speciale per il GP Austin

Sul rooftop "The Edge" di New York, il team VR46 ha presentato la coloratissima livrea con cui scenderà in pista questa domenica nel GP delle Americhe sul circuito di Austin: tutto il weekend sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW. Ecco le FOTO della livrea delle moto di Morbidelli e Di Giannantonio

SUPER WEEKEND DI MOTORI SU SKY: GLI APPUNTAMENTI