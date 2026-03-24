VR46, svelata la livrea speciale per il GP Austin

VR46, svelata a New York la livrea speciale per il GP Austin. FOTO
Sul rooftop "The Edge" di New York, il team VR46 ha presentato la coloratissima livrea con cui scenderà in pista questa domenica nel GP delle Americhe sul circuito di Austin: tutto il weekend sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW. Ecco le FOTO della livrea delle moto di Morbidelli e Di Giannantonio
- Nella giornata di oggi, i piloti del team VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, insieme al Team Director Alessio Salucci, hanno mostrato la coloratissima livrea in tema Usa con cui la squadra italiana correrà questa domenica ad Austin
- La location scelta per il reveal è il terrazzo "The Edge" a New York, il punto panoramico più alto dell'intera città
- Ecco i principali dettagli della livrea speciale svelata dal team VR46