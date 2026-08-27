Il pilota Ducati, intervenuto in conferenza nel giovedì di Aragon, ha parlato delle sue condizioni fisiche: "Il braccio destro mi dà ancora a fastidio. A Silverstone ero senza forza in gara. Speravo che le mie condizioni fossero migliori. Qui ad Aragon dovrebbe andare meglio perché ci sono curve a sinistra, buone per il mio stile di guida" GP ARAGON, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

È l’indiscusso re di Aragon, ma Marc Marquez arriva all’appuntamento spagnolo con un problema fisico che sperava di aver definitivamente superato. “Il problema è il braccio destro che mi dà ancora fastidio. Domenica, in gara, a Silverstone ero senza forza”. Marc lo ha svelato nei giorni seguenti, mentre tutti pensavano a un problema tecnico. "La moto non aveva problemi, la realtà è che sono stanco di parlare sempre del mio braccio, per quello l’ho tenuto inizialmente nascosto".

"Speravo che le mie condizioni fossero migliori" Poi aggiunge: “Speravo che le mie condizioni fossero migliori. In Inghilterra avevo cominciato il weekend con grinta, dopo aver recuperato forza in palestra durante la pausa estiva. Ma domenica mattina mi sono alzato senza forze. È un problema che si trascina da anni, dovuto ai sette interventi diversi al braccio destro”. Aragon però rientra nel novero dei tracciati dove è sempre andato forte. “Ho corso la prima volta su questa pista nel 2010. Era un test con la 125 e ricordo che riuscivo a stare dietro alle Moto 2. Aragon è uno di quei circuiti dove sono sempre stato veloce, fin dall’inizio. Qui mi diverto sempre indipendentemente dal risultato. Dipende dal suo mix di curve”.