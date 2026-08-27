Zarco: "Progressi più veloci del previsto, sto abbastanza bene per andare in moto"

Il francese, che è stato dichiarato "fit" e che sarà rivisto dopo le FP1, è pronto a tornare in pista ad Aragon: "I progressi sono stati più veloci di quanto ci potessimo aspettare, sto abbastanza bene per andare in moto. Avevo una bruciatura che non mi permetteva di essere operato perché c'era il rischio di infezione; dopo poco più di un mese abbiamo deciso di non operarmi per guadagnare tempo"

Johann Zarco è pronto a tornare in pista dopo il brutto infortunio rimediato in Catalogna lo scorso 17 maggio. Il pilota LCR, che è stato dichiarato "fit" e che sarà rivisto dopo le FP1, ha parlato su Sky nel giovedì di Aragon: "Mi sono divertito a organizzare tutto per stare in forma. I progressi sono stati più veloci rispetto a quanto ci potessimo aspettare. Sappiamo che per queste lesioni ci vuole tempo, ma sto abbastanza bene per andare in moto". Zarco poi spiega perché si è optato per la strada dell'irrobustimento muscolare piuttosto che dell'intervento chirurgico: "Come prima cosa ero bruciato sotto il ginocchio, la bruciatura non mi permetteva di fare l'operazione perché c'era il rischio di infezione. Questo era un punto negativo che mi faceva perdere tempo, ma si è trasformato in positivo perché dopo un mese e poco più il ginocchio era già in condizioni molto migliori. Abbiamo potuto decidere di non fare l'intervento per guadagnare tempo, se mi fossi operato a metà agosto la mia stagione sarebbe praticamente finita. In moto posso andare 'senza' questo legamento anteriore".