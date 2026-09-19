Pedro Acosta spreca tutto e getta alle ortiche una vittoria ormai alla portata nella Sprint di Spielberg. Lo spagnolo, al comando fin dal primo giro, aveva fatto la differenza costruendo un margine di oltre due secondi e mezzo sugli inseguitori. A tre giri dalla fine, però, è andato lungo in curva 2 ed è scivolato nella ghiaia. Lo spagnolo è riuscito a ripartire in mezzo al gruppo, ma poi è stato costretto al ritiro. Di seguito FOTO e VIDEO della caduta

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