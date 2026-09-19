Acosta, caduta oggi nella Sprint Race del GP Austria e vittoria buttata. FOTO-VIDEO
Pedro Acosta spreca tutto e getta alle ortiche una vittoria ormai alla portata nella Sprint di Spielberg. Lo spagnolo, al comando fin dal primo giro, aveva fatto la differenza costruendo un margine di oltre due secondi e mezzo sugli inseguitori. A tre giri dalla fine, però, è andato lungo in curva 2 ed è scivolato nella ghiaia. Lo spagnolo è riuscito a ripartire in mezzo al gruppo, ma poi è stato costretto al ritiro. Di seguito FOTO e VIDEO della caduta
- "Errore totalmente mio - ha commentato su Sky Sport dopo la gara -. Proviamo a non pensarci più e andare così veloci anche domani, perché penso che sia stata di gran lunga la gara in cui sono andato più veloce. Stavo guardando il dashboard, mi sono deconcentrato, ho perso il punto di frenata, e sono andato lungo. Totalmente colpa mia".
- La caduta dall'on board di Acosta
- In questa on board della caduta si vede Acosta inserire la quinta marcia e arrivare al punto di staccata, in corrispondenza del cordolo, a 102 km/h, prima che gli si chiuda l'anteriore.
- Nello stesso punto, durante il Q2 della mattina, Acosta aveva invece mantenuto la quarta marcia. Nella Sprint probabilmente, mentre cercava alcune informazioni sul dashboard, ha inserito istintivamente la quinta, perché su quel rettilineo si arriva a toccare il limitatore, finendo così per ritardare la frenata. In qualifica, infatti, era arrivato al punto di staccata a 95 km/h.