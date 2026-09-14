Con la doppietta a Misano Marc Marquez ha completato la rimonta, prendendosi la vetta (per ora in coabitazione con Martin): lo spagnolo della Ducati è il pilota che ha conquistato più punti dal GP di Ungheria a quello romagnolo, toccando quota 203 negli ultimi 7 weekend. Oltre ad averne 'mangiati' a Bezzecchi ben 135, ne ha recuperati 85 su Jorge. Di seguito i piloti che hanno conquistato più punti da Balaton in avanti (dati di Michele Merlino)

LA CLASSIFICA TOTALE