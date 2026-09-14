Marc Marquez, che rimonta: la classifica MotoGP nelle ultime 7 gare
Con la doppietta a Misano Marc Marquez ha completato la rimonta, prendendosi la vetta (per ora in coabitazione con Martin): lo spagnolo della Ducati è il pilota che ha conquistato più punti dal GP di Ungheria a quello romagnolo, toccando quota 203 negli ultimi 7 weekend. Oltre ad averne 'mangiati' a Bezzecchi ben 135, ne ha recuperati 85 su Jorge. Di seguito i piloti che hanno conquistato più punti da Balaton in avanti (dati di Michele Merlino)
- Punti conquistati da Balaton: 203
- Vittorie: 9 (4 Sprint, 5 gare lunghe)
- Confronto con la classifica totale (1°): stessa posizione
- Punti conquistati da Balaton: 118
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale* (2°): stessa posizione
*nonostante i punti siano gli stessi di Marquez nella classifica totale, Jorge è da considerarsi secondo per numero di vittorie, decisamente inferiore rispetto a Marc
- Punti conquistati da Balaton: 112
- Vittorie: 2 (1 Sprint, 1 gara lunga)
- Confronto con la classifica totale (7°): +4 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 111
- Vittorie: 1 (Gp Assen)
- Confronto con la classifica totale (6°): +2 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 106
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (5°): stessa posizione
- Punti conquistati da Balaton: 89
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (4°): -2 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 86
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (8°): +1 posizioni
- Punti conquistati da Balaton: 68
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (3°): -5 posizioni
- Punti conquistati da Balaton. 61
- Vittorie: 1 (Sprint in Repubblica Ceca)
- Confronto con la classifica totale (8°): -1 posizione
- Punti conquistati da Balaton: 53
- Vittorie: 0
- Confronto con la classifica totale (12°): +2 posizioni
- +135 su Bezzecchi
- +114 su Di Giannantonio
- +92 su Ogura
- +85 su Martin