Inizia un super sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Alle 10.50 scatterà la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I PILOTI QUALIFICATI AL Q2