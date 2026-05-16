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MotoGP, qualifiche e pole del GP Barcellona in diretta LIVE

Inizia un super sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Alle 10.50 scatterà la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I PILOTI QUALIFICATI AL Q2

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GP Catalunya LIVE su Sky: ora le FP2, poi le qualifiche

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si parte!

Via alle Libere 2, ultimi minuti di prove a disposizione dei piloti per sistemare le moto in vista delle qualifiche

Si rivede Aleix Espargaro dopo il brutto incidente nei test Honda a Sepang: il collaudatore Honda è nel box della casa giapponese

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Martin fuori dal Q2: "La caduta mi ha un po' condizionato"

Mercato piloti 2027: Bastianini verso Trackhouse, Mir correrà con Gresini

Mir correrà con il team Gresini, Bastianini verso Trackhouse

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Valentino Rossi: "Vogliamo avere almeno un pilota italiano per il 2027"

Team VR46, Valentino Rossi: 'Vogliamo tenere almeno un pilota italiano per il 2027'

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Di Giannantonio 6°: "Avere Valentino qui con noi mi dà una carica extra"

Bagnaia 12°: "Era impensabile entrare in Q2 dopo un turno così"

Bagnaia: 'Era impensabile entrare in Q2 dopo un turno così'

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Bezzecchi 7°: "Nel passo sono più competitivo che nel time attack"

Bagnaia e Martin costretti a passare dal Q1: i 10 qualificati al Q2

GP Barcellona, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi resta fuori

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Acosta il più veloce nelle Pre-qualifiche: i risultati

Alle 15 in programma la Sprint Race

Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race nella quale verranno messi in palio i primi punti del weekend. Emozioni da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Super sabato a Barcellona: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50

Inizia un super sabato a Barcellona, con i piloti MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.