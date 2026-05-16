- 1.P. Acosta
- 2.A. Marquez
- 3.B. Binder
MotoGP, qualifiche e pole del GP Barcellona in diretta LIVE
Inizia un super sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Alle 10.50 scatterà la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
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Super sabato a Barcellona: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50
Inizia un super sabato a Barcellona, con i piloti MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.