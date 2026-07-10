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Ktm, Beirer: "Sono dispiaciuto per quanto detto da Vinales. Marini? Stiamo parlando"

ktm

Il direttore motorsport Ktm ha parlato così a Sky: "Con Alex Marquez e Diggia avremo un team fantastico. Sono dispiaciuto per Vinales, non so perché abbia detto queste cose. L'anno scorso avevamo parlato di entrare nel team ufficiale, ma sapeva che avrebbe dovuto dimostrare di essere pronto con la spalla. Non abbiamo deciso i piloti Tech3 per aspettarlo, ma ora ha detto che restare in Tech3 non gli interessa. Marini? Stiamo parlando, dopo il Sachsenring decidiamo"

VINALES: "AVEVO FIRMATO UN CONTRATTO, POI..."

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