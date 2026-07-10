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MotoGP, GP Germania (Sachsenring): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

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È Marc Marquez il più veloce nelle Pre-qualifiche del GP di Germania al Sachsenring. Alle spalle del pilota Ducati chiudono Raul Fernandez e Di Giannantonio. 4° Alex Marquez, 5° Miller. Dalla sesta all'ottava posizione c'è il tris Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. 13° Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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