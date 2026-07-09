Altro duro sfogo del pilota oggi in Tech3 e al momento escluso dalla griglia 2027: "Ktm mi ha fatto firmare un contratto, poi mi ha detto che non era valido. Da parte loro non è stato serio". E sul futuro aggiunge: "Al momento non sto cercando niente, mi sento bruciato da questo mondo e non credo continuerò"

Maverick Vinales potrebbe salutare la MotoGP nel 2027, dopo 16 anni nel Motomondiale di cui 12 in top class. Il pilota spagnolo si è reso protagonista di un altro sfogo nel media scrum alla vigilia del GP Germania, confermando intanto i rapporti interrotti col management Ktm, la sua attuale casa. "La settimana scorsa credo ci siano stati gli ultimi contatti, non ho più parlato con loro". Tech3 potrebbe scegliere Luca Marini e un rookie (o Senna Agius o Manu Gonzalez), per lo spagnolo non ci sono posti disponibili negli altri team. Eppure, a suo dire, gli era stato fatto firmare un contratto inviato via mail: "Dopo il Montmeló ho saputo dai media che Di Giannantonio sarebbe andato al mio posto (Vinales era in quel momento in procinto di essere promosso nel team ufficiale, ndr). A quel punto ho parlato con Ktm e, quando sono arrivato al Mugello, mi hanno mandato un contratto: non era buono e non faceva i miei interessi, però volevo correre e ho firmato. Dopo due settimane mi hanno detto che non era valido. Dopo una cosa così, io non voglio restare qui. Da parte loro non è stato serio".